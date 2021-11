Almería Almería acoge el XVI Congreso Andaluz de Veterinarios para actualizar conocimientos sábado 13 de noviembre de 2021 , 10:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El XVI Congreso Andaluz de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía reúne a más de 500 expertos y profesionales en torno a varias especialidades: Neurología, Dermatología, Neonatología, Rehabilitación, Urgencias y procedimientos quirúrgicos.



Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios; Yasmina Domínguez, presidenta del Ilustre Colegio de Veterinarios de Almería; D. José María de Torres, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía; y Dª. Margarita Cobos, concejal del Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, han inaugurado este viernes, 12 de noviembre, el XVI Congreso Andaluz de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía, que se celebra entre hoy y mañana, 13 de noviembre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata (El Toyo-Retamar).



El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Fidel Astudillo, ha agradecido, en primer lugar, la gran acogida que está teniendo la celebración de congresos tras la “vuelta a la normalidad”. “Más de 500 personas han venido de todas partes de España para poder seguir formándose en especialidades de animales de compañía”. Ha hecho énfasis, además, en la ilusión y ganas con las que ve a todos los asistentes y la emoción por volver a retomar este tipo de celebraciones.



Fidel ha querido hacer hincapié, por otro lado, en el gran nivel de las ponencias que se van a desarrollar en esta decimoquinta edición del Congreso y, como no, la calidad de los ponentes elegidos por el comité científico, que han escogido a profesionales venidos de diversas partes de España, incluso fuera de nuestro país. Además, el presidente del CACV ha querido dar las gracias a todas las casas comerciales por su apuesta, un año más, en formar parte de esta reunión de expertos que trabajan al unísono por la actualización en conocimientos veterinarios. “Son, cada edición, un medio excelente para conocer las últimas novedades tecnológicas del sector para mejorar en el trabajo veterinario diario”.



“Este congreso está consolidado como una de las referencias científico-formativa, además de social y comercial, de la práctica profesional de la veterinaria de animales de compañía en España” ha querido puntualizar Fidel Astudillo.



Por su parte, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Almería, Yasmina Domínguez, ha querido “agradecer al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios que haya designado la provincia de Almería para acoger un evento de esta magnitud e importancia para la profesión”. Además, ha destacado que “han llegado profesionales veterinarios de distintos puntos no solo de Andalucía, sino de España, y estos dos intensos días servirán para que nos enriquezcamos con las diferentes ponencias, mesas redondas y encuentros que viviremos. Como anfitriones, esperamos que la estancia de todos en nuestra ciudad sea inmejorable".



La primera jornada del Congreso, que reúne a más de una treintena de expositores comerciales, ha transcurrido con un gran éxito de participación. Este encuentro, de interés científico, va dirigido a veterinarios, auxiliares de clínica veterinaria, estudiantes y entidades relacionadas con la veterinaria, con el propósito de compartir conocimiento, experiencias y sinergias.



Entre los ponentes que participan en el XVI Congreso destacan Carlos Barón, José María Carrillo, Alicia Cozar, Gemma del Pueyo, Xiomara Lucas, Gustavo Machicote, Juan José Mínguez, Carlos Ros y César Yotti, que hablarán sobre Neurología, Dermatología, Neonatología, Rehabilitación, Urgencias y procedimientos quirúrgicos.



Registro Andaluz de Identificación Animal

El Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) de la Junta de Andalucía cuenta actualmente con más de 3.376.941 de inscripciones de mascotas en Andalucía, 241.329 en la provincia de Almería, según el balance de un trámite administrativo que facilita identificación y vigilancia de estos animales a través de los protocolos establecidos en este servicio de la Consejería de Justicia e Interior.



De los animales de compañía actualmente registrados en Almería, 221.290 son perros; 18.960 gatos; 807 hurones y el resto de otras especies diversas.



De la identificación, inscripción, modificación o cancelación del registro de los animales de compañía se encarga el personal veterinario autorizado por los colegios profesionales de cada provincia, con los que colabora la Junta.



El registro incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.



