Detenido en El Ejido un fugado de la prisión de Barcelona por trapilleo lunes 05 de junio de 2023 , 13:58h El recluso fue encontrado a más de 700 kilómetros del Centro Penitenciario donde cumplía condena. En el momento de la detención el detenido llevaba 450 euros en efectivo y distintas dosis de metadona, éxtasis, marihuana y hachís La Policía Nacional ha capturado en El Ejido a un reo que se escapó de la cárcel de Cuatro Caminos en Barcelona y que se dedicaba al tráfico de drogas. El fugitivo fue sorprendido con 450 euros en efectivo y varias dosis de metadona, éxtasis, marihuana y hachís. Los agentes de la Comisaría Local de El Ejido detectaron hace semanas la presencia de un nuevo narcotraficante en el barrio de Pampanico. Intentaron detenerlo varias veces durante el mes de mayo, pero el delincuente conocía bien la zona y siempre conseguía escapar por las viviendas marginales. Esta situación impulsó la creatividad de los miembros de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional en El Ejido, que diseñaron un operativo para cortar todas las vías de fuga del fugitivo. Estrecharon el cerco sobre su área de influencia en su horario de actividad hasta que lo localizaron y lo obligaron a rendirse sin resistencia. Al momento de la detención, el reo no llevaba documentación, pero sí dinero y drogas de todo tipo. Al identificarlo, los agentes descubrieron que se trataba de un preso que se había fugado de la prisión de Cuatro Caminos en Barcelona. El detenido es natural de El Ejido, tiene 26 años y cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra la seguridad del tráfico, atentado a agente de la autoridad, amenazas, malos tratos o robo con violencia. Además, tenía tres órdenes judiciales de ingreso en prisión por parte de los juzgados penales de Barcelona 12, 15 y 21. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de El Ejido.

