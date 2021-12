Sucesos Detenido en Vera por robo, hurto, falsificación de recetas y amenazas viernes 10 de diciembre de 2021 , 10:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se localizan hasta 22 adquisiciones de Clonacepan 2mg retiradas en de farmacias del levante almeriense por el autor de los hechos En una reciente operación denominada “Majope”, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Vera (Almería) a una persona, varón de 36 años, como autor de cinco delitos tras sustraer un sello médico y un talonario de recetas, cometer el robo de dos vehículos y amenazar gravemente a sus progenitores. Esta detención se enmarca dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla durante los servicios de seguridad ciudadana en el levante almeriense para prevenir y evitar los robos y así proporcionar una rápida respuesta a los hechos delictivos cometidos en este ámbito. La operación se inició el pasado mes de noviembre cuando la Guardia Civil tiene conocimiento de un delito de hurto de un talonario de recetas y un sello médico a una doctora en la localidad de Vera (Almería). Los agentes encargados de la investigación, determinan que el autor de los hechos falsifica las recetas médicas con la firma y el sello de la facultativa para retirar en distintas farmacias del levante almeriense en al menos 22 ocasiones, un medicamento denominado Clonacepan 2mg que habitualmente es utilizado por bandas organizadas dedicadas al tráfico de medicamentos. Este medicamento es adquirido en España por menos de 3 euros para su posterior venta en el mercado negro a países como Marruecos, donde su precio se multiplica por 100 y además suele ser mezclado con Karkubi-hachis. Durante la investigación los agentes también constatan que el mismo autor roba un vehículo en el municipio de Vera (Almería), para cometer una estafa bancaria. La Guardia Civil de Almería, organiza un dispositivo especial para la localización y detención del autor con resultado positivo, que además permite la recuperación de otro vehículo sustraído por el mismo en el municipio de Vera (Almería), además, también se conoce la existencia de una denuncia interpuesta por sus progenitores por otro delito de amenazas graves. Como resultado de la operación denominada “Majope” la Guardia Civil de Almería detiene a un varón de 36 años como autor de los delitos de robo o hurto de dos vehículos, falsificación de documento público (recetas médicas), hurto de sello y talonario médico y amenazas a los progenitores. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Vera (Almería), que determinan la puesta en libertad del detenido a la espera del juicio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

