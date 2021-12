Sucesos Un matrimonio, su hijo y un sobrino, detenidos con cuatro plataciones de marihuana en Pescadería viernes 10 de diciembre de 2021 , 10:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante los registros, la Policía Nacional en Almería ha intervenido 536 plantas de marihuana, 58 focos, 61 bombillas, 61 transformadores y 215 euros Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a cuatro personas pertenecientes a una misma familia, quienes en el interior de los inmuebles dónde residían, albergaban cultivos ilegales de marihuana. Están acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. En una nueva actuación policial contra el cultivo ilegal de marihuana en el interior de viviendas, la Policía Nacional en Almería ha llevado a cabo cuatro registros en el barrio de Pescadería. Las viviendas se situaban en las calles Cadenas, Andrés Cassinello y Sierra Morena. Además de contar con cultivos ilegales de marihuana, presentaban acometidas a la red eléctrica ilegales, dónde el consumo generado no quedaba registrado en ningún contador. Durante los cuatro registros practicados, los agentes intervinieron 536 plantas de marihuana-con un peso en bruto de 309 kilos-, 58 focos, 61 bombillas, 61 transformadores, siete extractores de aire, y 215 euros en efectivo. Los detenidos, un matrimonio, su hijo, y el primo de este, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número Seis de Almería en funciones de Guardia, acusados de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

