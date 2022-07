Sucesos Detenido por 3 robos y 3 hurtos en Roquetas de Mar martes 05 de julio de 2022 , 12:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La actuación comienza cuando la Guardia Civil de Almería tiene conocimiento de que se está produciendo el robo de un ciclomotor del interior de un garaje comunitario en el municipio de Roquetas de Mar (Almería). Una patrulla de la Guardia Civil, alertada por el Centro Complejo de Comunicaciones (C.O.C.) del 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, acude al lugar a la mayor brevedad posible y tras realizar una discreta y minuciosa inspección, localiza y detiene in fraganti a una persona de 22 años como autor del hurto del ciclomotor. De forma paralela a esta actuación, la Guardia Civil se encuentra investigando la comisión de 3 robos en vivienda (uno en grado de tentativa) y un delito de hurto de bicicleta. Dada la proximidad de los lugares donde se cometen todos los hurtos y robos, el modus operandi y el análisis de todas las pruebas recabadas, además del uso de diferentes medios tecnológicos, el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación vincula, sin lugar a dudas, al detenido con la comisión de los seis delitos. Como resultado de esta operación, la Guardia Civil de Almería esclarece 3 robos en vivienda (uno en grado de tentativa), 2 delitos de hurto de ciclomotor y un delito de hurto de bicicleta y tras realizar una minuciosa reconstrucción de los hechos, identifica, localiza y detiene a una persona de 22 años y vecina de Roquetas de Mar Almería, como autor de los 6 delitos. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Roquetas de Mar (Almería), que decreta su inmediato ingreso en prisión provisional. Desde la Guardia Civil, se recuerda la importancia de denunciar la comisión de cualquier hecho delictivo, además se recomienda apuntar los números de serie y fotografiar los objetos de valor que adquiramos, de esta manera facilitaremos a los investigadores, la identificación de los mismos en caso de robo o hurto, así como la pronta devolución a sus legítimos propietarios. En una reciente operación finalizada por personal de la comandancia de la Guardia Civil de Almería denominada “CORFIL” se resuelven 3 robos en vivienda (uno en grado de tentativa), 2 delitos de hurto de ciclomotor y un delito de hurto de bicicleta, tras realizar una minuciosa reconstrucción de los hechos, se identifica, localiza y detiene a una persona como autor de los hechos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

