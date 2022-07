Capital Ampliar El nuevo parque de la Goleta será referente de accesibilidad y gerontogimnasia martes 05 de julio de 2022 , 06:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acompañado por la concejala de Urbanismo, Infraestructuras y Obras en la Vía Pública, Ana Martínez Labella, el jefe de servicio de Fomento, Jorge Nofuentes, los redactores del proyecto de reforma del parque actual, el arquitecto Álvaro Guil y la ingeniera María Isabel Andrés, y por miembros de la Asociación de Vecinos La Goleta, el alcalde ha puesto en valor la gran transformación que va a suponer “para el barrio, pero también para la ciudad entera, el nuevo parque que, con 7.000 metros cuadrados de superficie contempla una reordenación integral del espacio completada con juegos infantiles adaptados, más superficies verdes, elementos deportivos y biosaludables, además de otros específicos de gerontogimnasia”. En una primera fase, que se va a licitar de inmediato con el objetivo de que la obra comience en octubre y pueda estar lista para abril de 2023, se ejecutará la reordenación integral del actual Parque de La Goleta construido en 2018, se reubicarán los juegos infantiles, adaptados a niños con movilidad reducida y se modificarán los recorridos peatonales para ampliar toda la zona recreativa y de juegos. Todo, ha añadido el alcalde, manteniendo los árboles, multiplicando las zonas verdes, que bajarán a cota cero, y con la plantación de “un gran árbol singular que, situado en el centro mismo del parque, se convertirá en eje central del nuevo espacio”. Casi tres millones de euros Esta primera fase tendrá un presupuesto de 2.150.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses. La segunda fase, con un presupuesto de 726.212 euros y cuatro meses de ejecución, se centrá en la mejora de la urbanización exterior y el vallado perimetral de la superficie del parque, ha señalado el arquitecto Álvaro Guil, que ha incidido en que se aprovechará para resolver los accesos desde las calles circundantes. La actuación de esta segunda fase se completará con la instalación de elementos deportivos y biosaludables, además de con elementos para el ejercicio físico de las personas mayores. El acceso interior al parque de La Goleta se realizará por cuatro puertas correderas ubicadas a tal efecto por sus cuatro lados. Un espacio que, además, aprovechará la sombra de los árboles actuales, más los nuevos, contará con 40 bancos de hormigón y 21 papeleras, y tendrá una superficie distribuida de la siguiente manera: 1.350 m² de juegos, 3.000 m² de zonas de estancia y 3.100 m² más de zona ajardinada. Se aprovecha para reemplazar todas las luminarias, se hará preinstalación de cámaras de vigilancia y se solventará con una red de imbornales cualquier posibilidad de que se hagan charcos cuando llueva, ha aclarado María Isabel Andrés. Será, en definitiva, un nuevo espacio destinado a disfrutar de la naturaleza, el encuentro y el deporte en lo que va a ser “elemento transformador de la experiencia urbana en Almería”, ha concluido el alcalde, que se muestra convencido de que espacios como éste suponen “una gran oportunidad de mejora y desarrollo para una de las zonas con más futuro de la ciudad”. Y no es la única, dado que el Ayuntamiento ha presentado recientemente otra de las actuaciones más ambiciosas en este aspecto, como son el Parque de La El nuevo Parque de La Goleta, entre las calles Camino de La Goleta, Árbol del Amor y Árbol del Paraíso, se va a convertir en “uno de los grandes parques de la ciudad de Almería. Será referente en accesibilidad, deporte, gerontogimnasia y juegos infantiles”. Así lo ha expuesto el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que ha presentado el proyecto redactado por el equipo de arquitectura Aima y que, ejecutado en dos fases y con un presupuesto base de licitación de casi 3 millones de euros, vendrá a multiplicar por siete su superficie de estancia, juego y disfrute. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.