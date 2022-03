Sucesos Detenido por destrozar 24 retrovisores de los vehículos que encontraba a su paso lunes 14 de marzo de 2022 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El martes está previsto que pase a disposición judicial, acusado de tantos delitos de daños como hechos haya cometido Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a un hombre, quien durante la noche del pasado día 12 de marzo, fracturó los espejos retrovisores de 24 vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Varias llamadas al número de emergencias 091 alertaban sobre el suceso. Un hombre sin camiseta, caminaba por el Camino de la Goleta e iba golpeando los vehículos que a su paso se encontraba estacionados. Fruto de dichas acciones, 24 vehículos sufrieron daños, al haber sido fracturados sus espejos retrovisores. Gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Nacional dio con el detenido en la calle Árbol del Amor, dónde procedió a su arresto y traslado hasta dependencias policiales. El detenido, un hombre de origen magrebí y 27 años de edad, pasará a disposición judicial a lo largo del día de mañana, acusado de tantos delitos de daños como hechos ha cometido. Por el momento han sido ya nueve las personas que han interpuesto denuncia por estos hechos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.