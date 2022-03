Sociedad Todo lo que necesitas sobre el reloj inteligente Huawei Watch Fit New Escucha la noticia Tenemos nuevo reloj inteligente y no es más que el fabuloso Huawei Watch Fit New que es básicamente la renovación del modelo anterior Huawei Watch Fit; en definitiva, esta nueva versión trae notables mejoras en diseño y en software que servirán para sacarle mucho provecho. Si te quedas a leer hasta el final descubrirás algunas de sus especificaciones más destacadas; lo mejor de todo es su precio, podrás adquirirlo desde 109 euros en tiendas físicas o virtuales. Características destacables del Huawei Watch Fit New Huawei Watch Fit New es una versión mejorada del Huawei Watch Fit, son idénticos en el exterior a diferencia de la variedad de colores más amplia que integra la nueva versión; el peso se mantiene en 21 gramos y 10,7 mm de grosor, pero si hay ciertas diferencias que debes conocer, para decidirte a adquirir el Huawei Watch Fit New. 1. Gran pantalla AMOLED La pantalla AMOLED del Huawei Watch Fit New es uno de nuestros aspectos favoritos, tiene un aspecto un poco alargado con proporción 16:10 lo que asegura una vista casi panorámica, más agradable si lo ponemos en perspectiva con otros relojes inteligentes. El nivel de brillo en la pantalla es perfecto tanto en exteriores como en interiores gracias a su regulación automática que te evitará tener que configurar el reloj en cada ambiente de luz u oscuridad. El tamaño de la pantalla es de 1.64 pulgadas y la resolución asegura 456x280 píxeles para una nitidez excelente, y por supuesto, es una pantalla táctil. 2. Sistema de notificaciones El sistema de notificaciones es por supuesto otro de nuestros aspectos favoritos, pues al conectarlo con el móvil, podrás ver en el reloj todas las notificaciones tanto de smartphones Apple o Android. Por ejemplo, si recibes un mensaje de WhatsApp aparecerá el nombre de la persona, el texto y el icono de la aplicación; sin embargo, solo podrás leer las notificaciones, desde el reloj no se pueden responder mensajes. 3. Batería de larga duración Este reloj parece traer solo cosas buenas y eso lo podemos confirmar con la duración de su batería, la cual tiene autonomía por hasta 10 días con un uso controlado bajo funciones básicas; en definitiva, es una de las mejores autonomías del mercado, y la razón por la que cada vez más usuarios prefieren el Huawei Watch Fit New. 4. Cuidado de la salud Como todo reloj inteligente, no podían faltar las especificaciones relacionadas con el monitoreo y registro de algunas funciones de salud; en este apartado el Huawei Watch Fit New tampoco falla; sus funciones van orientadas tanto a hombres como a mujeres, por ello integra seguimiento del ciclo menstrual, y funciones genéricas como medición del ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, rutinas de ejercicio, medición de estrés y más de 90 modos de entrenamiento para los atletas más exigentes. Otras de las funciones inteligentes que integra, no relacionadas con la salud, son el control de la música del móvil, llamadas y notificaciones a través de Bluetooth y notificaciones del clima. El Huawei Watch Fit New a primera vista podría ser confundido con un Apple Watch, son muy similares en cuanto a diseño y sistema de correas, sin embargo, el modelo de la compañía china se distingue por el tamaño más amplio de la pantalla alargada, lo cual es un plus para todos los usuarios. Huawei definitivamente no deja de sorprendernos con la calidad de sus relojes inteligentes; una vez más destacamos su maravillosa batería que con tan solo 5 minutos de carga adquiere energía para un día entero, es por ello que representa una excelente opción de Reloj Aniversario para sacarle una sonrisa a tus seres queridos y hacer que esa fecha especial sea aún más memorable. ¡Adquiérelo hoy por tan solo 109 euros! Valora esta noticia 0 ( 0 votos)