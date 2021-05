Sucesos Detenido por encubrir un homicidio por accidente de tráfico como doméstico martes 18 de mayo de 2021 , 12:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Guardia Civil detiene al autor de un homicidio imprudente, un delito de omisión del deber de socorro y otro contra la seguridad vial.





La Guardia Civil de Almería, esclarece los hechos que causaron el fallecimiento de una mujer debido a las heridas sufridas durante un accidente de tráfico con un ciclomotor y detiene a un varón de 51 años como responsable y autor de un delito de homicidio imprudente, de omisión del deber de socorro y otro contra la seguridad vial en el municipio de Alicún (Almería).



La investigación se inicia a raíz del fallecimiento de una mujer de 40 años en el centro de salud de Alhama de Almería a causa de las lesiones sufridas, supuestamente, durante un accidente doméstico ocurrido el día 14 del presente mes.



En la primera declaración tomada por agentes de la Guardia Civil de Almería, el autor de los hechos y un testigo declaran que el accidente ocurrió en el interior de su domicilio tras caer la victima por unas escaleras provocándole heridas de gravedad y la trasladan al centro de salud de Alhama de Almería donde fallece.



Los agentes detectan varias contradicciones en las declaraciones, por lo que les hacen sospechar que los hechos no sucedieron tal y como los describen.



A raíz de las distintas gestiones e investigaciones unidas a las nuevas declaraciones tomadas al autor y al testigo de los hechos, sumados a la inspección ocular del lugar, los agentes realizan una reconstrucción de lo ocurrido, que determina que las heridas sufridas por la fallecida fueron a causa de un accidente de tráfico con un ciclomotor que conducía el autor el día de los hechos en la carretera de Alicún-Huécija (Almería).



Finalmente, como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de Almería procede a la detención de un varón de 51 años como responsable y autor de un delito de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y otro contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducir.



