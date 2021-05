Economía El nuevo portal de la TGSS permite 40 trámites martes 18 de mayo de 2021 , 12:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En Almería hay 261.681 trabajadores por cuenta ajena que pueden acceder ya a todos sus datos a través de esta app





Contenido y organización del portal El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente y la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Ana Belén López Peña, han presentado hoy [email protected] , el nuevo portal de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que incluye hasta 40 trámites dirigidos al ciudadano.Con [email protected] se podrá, entre otros trámites, consultar la información de vida laboral, obtener informes, el número de la Seguridad Social, el certificado de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y dar de alta a una persona empleada del hogar.El subdelegado del Gobierno ha resaltado que se trata de una herramienta “totalmente innovadora en el ámbito de las administraciones públicas” y un “avance” en la forma de relacionarse con los ciudadanos, ya que pone a estos en el centro del proyecto.De la Fuente Arias ha destacado que [email protected] es una herramienta “viva” que aglutina 40 trámites que se ofrecen al ciudadano a través de una navegación fácil e intuitiva y un proceso de autentificación sencillo. “Con [email protected] ”, ha subrayado el subdelegado del Gobierno, “el ciudadano se pone en el centro de su nueva estrategia, respondiendo a sus necesidades a través de un perfeccionamiento de los canales digitales y de las respuestas que ofrecen”.El portal ofrece información de interés para el ciudadano y es accesible desde todo tipo de dispositivos: teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. [email protected] es un portal de fácil acceso para todos los usuarios, independientemente de la situación laboral en que se encuentren, en el que se puede obtener información, consultar situaciones concretas y datos, y realizar trámites en un entorno digital adaptado completamente a todas las plataformas y dispositivos móviles. Y se ha diseñado con un trabajo multidisciplinar, teniendo en cuenta el comportamiento y necesidades de los usuarios.La directora provincial de la TGSS ha destacado que el nuevo portal supone un cambio en la forma de relación con el ciudadano. López Peña ha resaltado que “se ha eliminado el lenguaje administrativo y tecnicista para usar un lenguaje conversacional que además ha sido diseñado y testeado con el ciudadano para poder llegar de forma clara a todos”. El nuevo portal se ha organizado distinguiendo dos partes: una página principal o de acceso público, y un área personal. En el área pública está toda la información necesaria para realizar cualquier trámite o gestión, en un lenguaje cercano y comprensible por cualquier ciudadano. Se organiza en cuatro grandes categorías: vida laboral e informes; altas, bajas y modificaciones; consulta de pagos y deudas, y modificaciones.



Por tanto, al acceder al área pública se podrá consultar un informe de vida laboral, el número de la Seguridad Social, gestionar un alta en el Régimen de Autónomos y dar de alta a un [email protected] del hogar, u obtener un documento que acredite que estás al corriente en el pago de las deudas con la Seguridad Social.



En el área personal, una vez que se accede con los medios de acreditación habilitados (vía SMS, [email protected] o certificado digital), el ciudadano visualiza de forma inmediata todos sus datos, situaciones laborales actuales, vida laboral en la Seguridad Social y situaciones específicas tanto si es un trabajador/a como un empleador/a de hogar. Atención especial a los trabajadores y empleadores del hogar

Debido a las características especiales en el ámbito de la Seguridad Social de las personas que trabajan o emplean en el ámbito del hogar familiar, en el diseño de [email protected] se ha tenido muy en cuenta su lenguaje, la formulación de las preguntas, los mensajes. Además, se ha incluido un simulador que calcula la cuota mensual que se pagaría al dar de alta a un trabajador del hogar, solo indicando quién realizará el alta, los datos de la jornada y el salario mensual más las pagas extras, si las hay.

