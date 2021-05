Sucesos Detenido por enviar droga mediante un servicio de paquetería a Bélgica martes 25 de mayo de 2021 , 09:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La sustancia iba distribuida en dos paquetes de grandes dimensiones Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres por un delito contra la salud pública. Los autores pretendían enviar sustancia estupefaciente, en concreto marihuana, a Bélgica a través de una empresa de transporte urgente de la localidad de Almería. Los dos detenidos entregaron en la sucursal de paquetería dos paquetes de grandes dimensiones, uno de 48x31x36 centímetros y un peso de 4,68 kilos, y otro de 60x42x45 centímetros y un peso de 9,80 kilos, con dirección de recogida en Bélgica. Los operarios de dicha empresa detectaron ciertas anomalías en ambos paquetes, por lo que se pusieron en contacto con la Comisaría Provincial de Almería, desplazándose hasta el lugar agentes de la misma, comprobando in situ que ambos paquetes contenían marihuana, procediendo a su decomiso. Tras realizar las correspondientes pesquisas los investigadores consiguieron localizar a las dos hombres que entregaron los paquetes procediendo a su detención, acusados de un delito contra la salud pública. Los detenidos han pasado a disposición judicial, siendo decretado el ingreso en prisión de uno de ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

