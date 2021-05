Opinión No diga indulto, diga insulto Jose Fernández x josefernandez1806253facebookcom/22/4/14/22/31 Más artículos de este autor Por martes 25 de mayo de 2021 , 12:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Sabíamos que iba a llegar y, efectivamente, aquí está. El gobierno ha sacado al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a templar la gaita de los indultos a los golpistas catalanes de octubre de 2017. Y esto no puede sorprender ya a nadie por varias razones. La primera es por el carácter jartible de los pelmas del independentismo, que son capaces de adelantar al tonto cuando se queda sin vereda y sigue andando. Conocemos bien el diagnóstico de los afectados por el trastorno separatista y sabemos que el choque de trenes es su medio de transporte favorito y, sobre todo, que no olvidan jamás una deuda. Los escaños que sostienen en Madrid al nefasto gobierno de Sánchez tienen un precio y ha llegado el momento de pagar la nueva letra. “Sisplau, presidente, la pela es la pela”. Y como a Sánchez la defensa de España, el acatamiento de la Constitución y la protección de los derechos y libertades del conjunto de la nación española le importan una higa en comparación con su compulsiva obsesión de mantenerse en el poder a toda costa, está dispuesto al humillante insulto de soltar a quienes no solo han puesto en peligro la convivencia y la unidad de España, sino que además se han venido arriba en tablas y dicen que en cuanto les saquen volverán a hacerlo.

Que en esas circunstancias el gobierno esté simplemente considerando y sopesando la posibilidad de perdonar a unos delincuentes que han anunciado su intención de volver a delinquir es un insulto a la nación y radiografía al detalle la indignidad del gobierno que más daño ha causado a nuestra democracia y que, por razones de higiene y sostenibilidad, es percibido ya por una mayoría de votantes como un lastre del que conviene deshacerse a la primera oportunidad que se tenga. Y esa necesidad de cambio de ciclo, que es conocida ya en Moncloa, es lo que está generando esos trucos de ilusionismo futurista del Presidente de las Buenas Noticas y el de las Vacunas Veloces. Propaganda y pirotecnia para tapar las vergüenzas de haber vendido el gobierno a una gentuza delictiva y rechazable.

“Debemos ver los indultos con naturalidad”, desliza ahora el suave Ministro de Justicia. ¿Naturalidad? ¿Indultamos a los narcotraficantes? ¿A los pederastas? ¿A los violadores? ¿Indultamos a la asesina del niño Gabriel? Seguramente, nadie en su sano juicio ni tan siquiera se plantearía semejante extravagancia jurídica. Sin embargo ella, a diferencia de los golpistas catalanes, al menos ha hecho valer la primera condición que faculta al gobernante para conceder un indulto: ha mostrado su arrepentimiento. Pues adivinen quién saldrá antes de la cárcel. Jose Fernández Periodista.Asesor de Prensa

Jose Fernández Periodista.