Sucesos Detenido por la Policía Local de El Ejido tras robar un bolso jueves 01 de julio de 2021 , 21:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fueron recuperadas todas las pertenencias Una rápida y eficiente actuación de la Policía Local ha permitido la detención de un hombre tras la sustracción de un bolso en la playa de Levante de Almerimar.



Los hechos ocurrieron ayer miércoles, 30 de junio, sobre las 18.00 horas, cuando una usuaria de esta playa se percató de que su bolso había desaparecido mientras ella se encontraba disfrutando de la costa. Tras darse cuenta del incidente, lo comunicó a los socorristas de Protección Civil que se encontraban en el perímetro, quienes pusieron el hecho en conocimiento de la Policía Local.



Con la descripción del presunto autor facilitada por el resto de usurarios de la playa, se puso en marcha un operativo con varias patrullas de Policía Local, que dio sus frutos a los pocos minutos, ya que se localizó a un individuo, que respondía a las características descritas, intentando coger el autobús para marcharse del lugar.



Una vez identificado, los agentes le realizaron un cacheo de seguridad en el que encontraron varias de las pertenencias sustraídas, entre ellas un teléfono móvil. Los agentes de Policía Local consiguieron que el presunto autor del hurto les indicara donde había dejado el bolso, siendo localizado en el Paraje de Punta Entinas, siendo posible recuperar la totalidad de las pertenencias, que fueron entregadas a su propietaria. Los agentes han dado cuenta de lo sucedido al juzgado.



Cabe recordar que el Ayuntamiento de El Ejido ha incrementado la vigilancia policial con 2 patrullas de policía local durante toda la temporada estival, dedicadas exclusivamente a las playas, además de las patrullas regulares diarias, que tienen su base junto al Punto 0 de coordinación de socorrismo. Además, el Consistorio ha adquirido un dron para la realización de tareas de vigilancia en playas. Con esta herramienta nueva, se incrementa la seguridad de los bañistas, permitiendo una rápida y eficaz supervisión de la costa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.