Investigan la estafa de 128.000 euros a 16 personas en exclusión en Níjar

viernes 02 de julio de 2021 , 09:58h

Los autores ofrecían certificados de empadronamiento y alquiler de vivienda a personas en situación precaria a cambio de cantidades de efectivo y desaparecían tras el cobro del dinero.







La comandancia de la Guardia Civil de Almería da por finalizada una intensa investigación, desarrollada en término municipal de Níjar desde Enero del presente año, que se salda con la detención de una persona y la investigación de otra por delito de estafa y falsedad documental.



Esta actuación está enmarcada dentro de las investigaciones que la Guardia Civil desarrolla en la prevención de estafas y delitos contra el patrimonio y ha contado con la actuación del Edite, fundamental a la hora de proteger e informar a personas migrantes.



La operación se inicia el pasado mes de enero cuando los agentes de la Guardia Civil tienen conocimiento de que personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social están siendo víctimas de una estafa en la que tras prometerle un certificado de empadronamiento y el acceso al alquiler de una vivienda, tras realizar el pago de efectivo exigido no obtienen lo prometido perdiendo de igual modo el dinero.



Los agentes de la Guardia Civil, en coordinación con el EDATI (Equipo de Atención al Inmigrante) inicia una campaña de información y prevención de este tipo de estafa en los asentamientos de la zona, localizando a la vez a 16 víctimas, que no llegaron a formalizar las correspondientes denuncias debido a su situación de precariedad y las barreras que les suponen el idioma y el desconocimiento de los derechos que les asisten.

Modus Operandi

En la fase inicial de la investigación los agentes determinan el modus operandi del autor/es, que consiste en ofrecer la tramitación del certificado de empadronamiento y acceso al alquiler de una vivienda a cambio de una cantidad de dinero en efectivo.



Una vez realizado el pago, las víctimas no vuelven a tener noticias del autor, que no cumple con lo prometido quedándose con el dinero de la víctima, cantidades que oscilan entre los 150 y 300 euros.



En algún caso, la víctima consigue contactar con el autor/es, que al verse descubierto y para evitar la denuncia extiende un cheque con el importe de la cantidad cobrada, cheque que finalmente no tiene fondos.





Fase Final

Los agentes de la Guardia Civil recogen valiosa información de las víctimas que les permite identificar sin género de dudas a los autores de los hechos, diseñando un dispositivo de localización que da sus frutos y que permite la detención de una persona y la investigación de otra por los delitos de estafa y falsedad documental.Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Almería.