Sucesos Detenido por lesiones con arma blanca en San Juan de los Terreros miércoles 21 de abril de 2021 , 11:58h

Las víctimas, dos hermanos, recibieron lesiones provocadas con arma blanca (navaja) en la mejilla, mentón y antebrazo.



La Guardia Civil de Almería, detiene en San Juan de los Terreros-Pulpí (Almería) al autor de un delito de lesiones con arma blanca a dos hermanos, cometido en la localidad de San Juan de los Terreros-Pulpi (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada dentro de las labores investigativas que la Guardia Civil realiza en la provincia de Almería y en este caso, el esclarecimiento de un delito cometido en la localidad de San Juan de los Terreros-Pulpi (Almería).



La Guardia Civil inicia esta investigación tras la denuncia presentada por las dos víctimas en dependencias oficiales de la Guardia Civil del municipio de Águilas (Murcia) en la que relatan que durante una discusión ocurrida en la localidad de San Juan de los Terrero-Pulpí (Almería), una de las víctimas es apuñalada en dos ocasiones, provocándole una herida en la mejilla y mentón de 3 cm y un pinchazo de entrada y salida en el antebrazo, por lo que requiere de asistencia sanitaria,



Los agentes recaban toda la información disponible, tanto de los indicios recogidos durante la correspondiente inspección ocular, como de las manifestaciones de los testigos.



Los agentes debido rápida actuación, logran identificar al autor de los hechos, (al que le constan antecedentes por delitos contra el patrimonio y lesiones, además de 3 detenciones anteriores) que se ocultaba en una vivienda ocupada. Para evitar ser localizado solo salía durante la noche y obtenía los víveres para subsistir con la ayuda de otros moradores.



Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil procede a la detención de una persona como autor de un delito de lesiones con arma blanca en el momento justo en el que se disponía a cambiar de vivienda para eludir la acción policial en la localidad de San Juan de los Terreros-Pulpi (Almería).



Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Huercal-Overa (Almería), que ha decretado el ingreso inmediato en prisión del detenido.

