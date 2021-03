Sucesos Detenido por robar el móvil de la taquilla de un trabajador viernes 19 de marzo de 2021 , 11:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las huellas le delatan y confiesa ante la Guardia Civil





La Guardia Civil de Almería, como resultado de la reciente investigación, ha detenido a una persona, varón de 23 años de edad, vecino del municipio de Albox, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en un establecimiento público.



La detención es el resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y frente a los delitos contra el patrimonio en la Comarca del Levante Almeriense.



La Guardia Civil inicia la investigación, a mediados del pasado mes de febrero, a raíz de la denuncia pesentada por la víctima, donde relata que alguien le había sustraído el teléfono móvil que guardaba en la taquilla que tiene asignada en la empresa de mármol donde actualmente trabaja.



Al parecer, cuando finalizó su jornada laboral se encontró la puerta de su taquilla, que habia dejado cerrada y en perfecto estado, forzada. Comprobó que estaban todos sus efectos personales, sin embargo, alguien le había sustraido el teléfono movil.



Los agentes realizan una minuciosa inspección ocular en el establecimiento donde ha ocurrido el robo y comprueban que la taquilla ha sido forzada, por lo que proceden a la toma y obtención de huellas, recabando información y vestigios aclaratorios, para la investigación.



Tras el análisis de la información aportada por el denunciante y de todos los datos obtenidos junto al empleo de los medios tecnólogicos utilizados por los agentes, consiguen situar como posible autor a un trabajador de la misma empresa que se encontraba en jornada laboral el mismo día en el que ocurrieron los hechos.



En base a las averiguaciones y al desarrollo de la investigación, los agentes identifican a un joven de la localidad de Albox (Almería), como supuesto autor de los hechos y que reconoce ante los agentes la autoría de los hechos, haciendo entrega del télefono movil que ha sido reconocido y entregado a su propietario.



Finalmente, se ha procedido a la detención de una persona, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en un establecimiento público. Las diligencias instruidas por La Guardia Civil, junto al detenido, han sido puestas a disposición en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Funciones de Guardia de Huercal-Overa (Almería). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.