Sucesos Detenido por sabotear la transmisión de las radios privadas de Almería jueves 28 de abril de 2022 , 09:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El autor manipuló varios fusibles de una de las bases que control de las tres antenas que se encuentran en el recinto Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a un hombre que produjo daños en una estación de transmisión para la radio. La Policía Nacional fue alertada por la empresa de seguridad encargada de proteger el lugar, alertando que se había producido un salto de alarma. Los agentes que se desplazaron rápidamente al lugar observaron como la valla metálica, de unos dos metros de altura, presentaba un corte de un metro aproximado de diámetro, por el que puede entrar perfectamente una persona, así como la puerta de una de las instalaciones abierta. Tras realizar una batida por la zona localizaron al presunto autor de los hechos, procediendo a su detención. En el momento de la detención portaba entre sus pertenencias varios guantes, una palanqueta, tres llaves universales con forma de cruz, dos alicates, una linterna, un spray, una llave tipo carraca, dos tubos cilíndricos y cuatro manuales de funcionamiento eléctrico. El detenido, que presenta un trastorno psicológico, había desarrollado una fuerte fijación por las antenas de televisión y radio instaladas en la ciudad, por lo que de hace un tiempo a esta parte se había dedicado a sabotear las mismas, cortando los cables de las antenas. El hombre había atacado a casi la totalidad de las televisiones y radios que operan en Almería, ONDA CERO, RADIO COPE, CANAL SUR, CADENA SER, CUARENTA PRINCIPALES. El detenido pasó en la mañana de ayer a disposición judicial, acusado de 8 delitos de daños, siendo decretado por el juez su ingreso en un centro psiquiátrico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

