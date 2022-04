Capital Lucas Niella pone la guinda dulce a los showcookings del Mercado Central jueves 28 de abril de 2022 , 09:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef protagoniza la última demostración con dos atractivas recetas Lucas Niella ha puesto la guinda dulce al vigésimo showcooking que se ha celebrado en el Mercado Central de Almería con dos excelentes recetas. Un costillar a la miel con chips de zanahoria y un banofee han sido las dos atractivas propuestas del chef en una jornada didáctica que ha estado presenciada por alumnos de distintos colegios de la ciudad. Las costillas a la miel con chipis de zanahoria se han elaborado sobre una bandeja al horno con un baño de miel. También ha usado aceite, cerveza y limón, además de la zanahoria para obtener los chips de acompañamiento al elemento principal. Una receta que ha acaparado la atención de los participantes de excepción, simple en el cocinado y asequible para preparar en los hogares. La carta del día ha concluido con la realización de un banofee, un dulce de leche con banana, crema y tofi que se combina con una base de galletas machacadas y mantequilla. En algunos casos, incluso se puede incluir chocolate y café para potenciar el dulzor, que ha sido la nota predominante de la demostración en las dos recetas. La finalidad de esta actividad es conseguir que los usuarios de este programa conozcan las recetas culinarias de la ciudad, así como la implementación de las mismas en sus cocinas, utilizando para ello principalmente productos frescos de la tierra. Esta actividad está subvencionada por Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, con fondos de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. De este modo, el Mercado Central ha despedido un programa de demostraciones culinarias que se ha extendido durante casi un año con gran éxito de participación. Por el espacio gastronómico han pasado chefs de la tierra que fundamentalmente han puesto el valor la cocina y los productos almerienses, siempre con el objetivo de trasladar a los hogares la excelencia de la gastronomía local. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

