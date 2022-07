Sucesos Detenido tras apuñalar hasta la muerte a su tío viernes 22 de julio de 2022 , 11:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El arma homicida fue hallada por los agentes en el interior de una papelera Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería al un hombre, quien presuntamente causó la muerte a su tío, valiéndose de un cuchillo de grandes dimensiones. Los hechos se daban a conocer en torno a las 12:30 horas del pasado miércoles día 20 de julio. Una llamada al número de emergencias 091 alertaba a la Policía Nacional, sobre un presunto parricidio en el barrio del Puche. Los primeros indicativos policiales al lugar, observaron a un varón de 63 años de edad en posición de cúbito supino encima de su cama, quien presentaba una herida incisa en el pecho y de la cual emanaba abundante sangre. Al carecer de constantes vitales, los servicios médicos que se personaron en el lugar, no pudieron más que certificar la muerte de esta persona. Al tiempo, se sucedían las llamadas de varios testigos que manifestaban como un varón en actitud nerviosa y muy agitada, deambulaba por las calles de Almería con manchas de sangre en su ropa, y manifestando que había sido él quien había matado a su tío. Arresto y móvil del delito La Policía Nacional logró arrestar este hombre, de 35 años de edad, en las inmediaciones de las dependencias de la Policía Nacional en Almería en la Avenida del Mediterráneo, quien se resistió y opuso una gran fuerza física para intentar impedir su detención. Después de llevar a cabo una requisa policial por las inmediaciones del domicilio del fallecido, los agentes hallaron el arma homicida -un cuchillo de grandes dimensiones- en el interior de una papelera de la calle Antonio de Mairena. La investigación policial ha podido determinar que el detenido estaba siendo tratado por padecimientos síquicos, y que recurrentemente había manifestado fijación obsesiva con el familiar fallecido. Está previsto que a lo largo del día de mañana pase a disposición judicial, para ser oído en declaración por los hechos por los que hasta el momento se encuentra detenido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

