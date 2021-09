Sucesos Ampliar Detenido tras embolsarse 42.000 euros por patronear una patera desde Orán viernes 17 de septiembre de 2021 , 12:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido, un ciudadano argelino de 28 años de edad, está acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros







Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un ciudadano argelino, quien patroneó una embarcación desde las costas de Oran con 14 ciudadanos a bordo, hasta que fueron rescatados en alta mar por Salvamento Marítimo.



El pasado día 12 de septiembre se produjo el rescate en alta mar de una embarcación de 6 metros de eslora, con 14 ocupantes argelinos a bordo.



Una vez comprobado el estado de salud de los mismos, la Policía Nacional inició una investigación tendente a determinar quién o quienes habían sido las personas encargadas de manejar los sistemas de navegación y orientación del barco, y por ello obtener un beneficio económico.



Los viajeros fueron citados por la noche en la playa de Kristel en Orán, desde dónde uno a uno subieron en una barca pequeña, que los trasladó hasta el bote interceptado, el cual estaba fondeado a dos o tres millas de la costa.



Las pesquisas policiales culminaron con el arresto de uno de los tripulantes de la embarcación, un varón argelino de 28 años de edad, quien colocó de manera ordenada en la patera al resto de los tripulantes, y se encargó de cobrar a cada uno de ellos el equivalente a 70.000 dinares, unos 3.000 euros.



El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Almería, quien ha ordenado su ingreso en prisión, acusado de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogido en el artículo 318 bis del Código Penal.

