Detenido tras una persecución un hombre con cuatro requisitorias domingo 07 de febrero de 2021 , 10:01h

Las requisitorias provenían de distintos Juzgados de Almería, y estaban relacionadas con delitos cometidos contra el patrimonio



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un hombre, al cual le constaban en vigor cuatro órdenes de detención.



El pasado 26 de enero agentes de la Comisaría Provincial de Almería observaron al detenido caminando por la calle Blas Infante de Almería, y teniendo conocimiento que al mismo le constaban varias ordenes de búsqueda por parte de la esta Comisaría y varios de los Juzgados de Almería por diversos delitos contra el patrimonio, procedieron a darle el alto.



Fue en ese momento cuando esta persona emprendió la huida a la carrera, siendo perseguido por los agentes, y alcanzado con gracias a la colaboración ciudadana en Carretera de Ronda, a la altura de la Ciudad de Justicia, procediendo a su detención.



El detenido había sido identificado por los grupos de investigación como el presunto autor de un robo con fuerza perpetrado el 23 de diciembre de 2020 en el Hospital Torrecárdenas, por lo que pesaba sobre él una orden de detención por parte de esta Comisaría.



Además de esta orden de detención al detenido le constaban una Búsqueda, Detención y Personación por el Juzgado de Instrucción número Seis de Almería, tres Búsquedas, Detenciones e Ingresos en Prisión, una por parte del Juzgado de lo Penal número Dos de Almería, otra por parte de Juzgado de lo Penal número Tres de Almería, y una tercera por parte del Juzgado de lo Penal número Cinco de Almería, todas ellas en vigor desde el año 2020, y por delitos contra el patrimonio.



Así mismo le constaban dos Averiguaciones de Domicilio y Paradero, una por el Juzgado de lo Penal número Uno de Almería, y una segunda por el Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería.



El detenido ha pasado a disposición judicial, siendo decretado su ingreso en prisión.



