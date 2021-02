Sucesos Ana Soria detenida junto a Enrique Ponce en Pescadería sábado 06 de febrero de 2021 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Al parecer habría sido cazada conduciendo sin carnet el vehículo del torero El programa 'Viva la vida', de Telecinco, ha informado de la detención de la almeriense Ana Soria, que junto al torero y actual pareja, Enrique Ponce, en un control policial que habitualmente se instala en la entrada de Pescadería.



Según el testigo que ha hablado en el programa, "Iban los dos, ella iba conduciendo y él de copiloto. Al ver el control, la pareja se puso muy nerviosa y se les ocurre cambiar de asiento: él al del conductor y ella al del copiloto". Así, al llegar a la altura del control policial, Ponce iba a entregar su documentación cuando el agente le corrigió, pidiéndole "la documentación de la señorita porque iba conduciendo ella", siempre según la fuente entrevistada por el programa.



El presunto delito de Ana Soria sería haber conducido el vehículo sin tener el carnet: "Ni lo tenía ni lo ha tenido nunca, no es que haya perdido los puntos". La joven "no pasó la noche en el calabozo, sino que esperará a un juicio rápido", se podría enfrentar a una pena de entre 3 y 6 meses de prisión o entre 12 y 24 meses de multa.

