Detenido tras volver a entrar al domicilio asaltado una hora después jueves 16 de septiembre de 2021 , 10:11h Buena parte de los efectos, que habían sido vendidos en comercios de segunda mano, han sido recuperados y entregados a sus propietarios La Guardia Civil de Almería, como resultado de una investigación finalizada recientemente, ha detenido a una persona de 46 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas perpetrado en una vivienda de la localidad de Níjar (Almería) cuando sus moradores se encontraban en el interior. El detenido cometió los dos robos en la misma vivienda en menos de una hora. Tras dejar a recaudo los efectos sustraídos, regresó al domicilio para perpetrar un segundo robo y, al ser sorprendido por los moradores, se dio a la fuga.



Esta detención es resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana frente a delitos contra el patrimonio, ofreciendo una rápida respuesta a los mismos, contando en esta ocasión con la colaboración ciudadana.



Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 28 de agosto, cuando el propietario de una vivienda ubicada en el municipio almeriense de San Isidro-Níjar denunció que había sufrido dos robos esa misma noche. En el primero le habían forzado la puerta que daba acceso al patio y le sustrajeron varios efectos, entre ellos una máquina de limpieza a presión. Poco después sorprendió a un individuo que trataba de forzar la puerta principal y que, al verse sorprendido, huyó a la carrera.



Tras tener conocimiento de los hechos denunciados, los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar e inspeccionaron la vivienda en la que realizaron una exhaustiva inspección ocular. Iniciada la investigación y tras cotejar toda la información obtenida, los agentes averiguaron importantes datos que permitieron avanzar en la investigación y esclarecer el robo.



Fruto de los servicios y gestiones que realizaron los agentes, pudieron localizar parte de los efectos sustraídos, entre ellos una máquina hidrolimpiadora que el autor de los hechos había vendido en un comercio de segunda mano próximo a la citada localidad.



Asimismo, la Guardia Civil consiguió averiguar que un vecino había sido testigo el día de los hechos de cómo un individuo salía de una vivienda de la localidad almeriense de San Isidro-Níjar arrastrando una máquina de lavado a presión a altas horas de la madrugada.



Desde ese momento los agentes centraron todos sus esfuerzos en localizar al supuesto autor de los hechos y establecieron varios dispositivos de vigilancia con los que lograron localizarle. Además, los agentes realizaron un reconocimiento fotográfico en el que el testigo reconoció sin ningún género de dudas al individuo que vio salir de la vivienda con la maquinaria el día de los hechos.



Finalmente, como resultado de esta actuación, se ha procedido a la detención de un varón por un delito continuado de robo con fuerza en una vivienda con los moradores en su interior. Buena parte de los efectos, que habían sido vendidos en comercios de segunda mano, han sido recuperados y entregados a sus legítimos propietarios.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto con la persona detenida han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Almería.



