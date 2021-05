Sucesos Ampliar Detenido un albanés que había delinquido con dos identidades domingo 23 de mayo de 2021 , 10:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Será extraditado a su país



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Roquetas de Mar- Almería- a un hombre, al cual le constaba en vigor una Orden Europea de Detención para Extradición por Bulgaria, al ser responsable de un delito de prostitución cometido en agosto de 2017. De la causa se hacía cargo el Juzgado Central de Instrucción Cinco de Madrid, el cual ordenó la búsqueda, detención e ingreso en prisión de esta persona. Los agentes de la Comisaría Provincial de Almería llegaron hasta el domicilio del reclamado, situ en Roquetas de Mar -Almería-, procediendo a su plena identificación y detención. Una vez realizado el arresto, los agentes comprobaron que al detenido le constaban otras identidades en las que figuraban otras búsquedas, en este caso por un Juzgado de Almería por un delito contra la salud pública, y por un Juzgado de Alicante por un delito de falsedad documental. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

