Sucesos Desarticulan una banda que introducía hachís por Almería domingo 23 de mayo de 2021 , 10:24h



La Guardia Civil en el marco de la Operación REED ha detenido a 7 personas pertenecientes a una organización que introducía hachís por el litoral almeriense.



La Guardia Civil se percata por el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) que una embarcación semirrígida de alta velocidad, se encuentra a 10 millas de la costa de Almería y avanza con dirección a la Playa de Torregarcía.



Ya de madrugada, los agentes observan como los tripulantes van colocando los fardos a proa, para poder realizar la descarga lo más rápida posible, además comprueban como en la playa se encuentran varias personas, lo que hace sospechar a los guardias civiles que por ese lugar se iba a producir el alijo.



En muy poco tiempo, unos 10 minutos, se produce la descarga de los fardos. Los agentes se dirigen al lugar y encuentran una furgoneta, en su interior numerosos fardos de hachís, junto a la misma hay otros fardos y garrafas de gasolina.



Finalmente, la Guardia Civil consigue detener a tres personas que habían participado en el alijo, se incauta de 69 fardos de hachís, 40 garrafas de combustible de 25 L, una furgoneta, así como dos turismos que se encontraban en los alrededores del alijo.



Los guardias civiles continúan con la investigación, para poder detener a los demás miembros de la organización. Tras investigar a los dueños de los vehículos y realizar distintas pesquisas, los agentes detienen a 4 personas más involucradas en los hechos, todos los detenidos son residentes en la provincia de Murcia y residen en pueblos cercanos.

