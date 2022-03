Sucesos Detenido un camionero en El Ejido en la huelga de transporte lunes 14 de marzo de 2022 , 20:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un camionero ha sido detenido en el Polígono La Redonda (El Ejido) en el transcurso de la huelga de transporte que ha tenido lugar en toda España. Las imágenes de la detención hechas públicas en Social Drive, recogen que el camionero no respetó el bloqueo y se lanzó con el vehículo a toda velocidad, y finalmente resultó arrestado por la Guardia Civil, que en un primer momento tuvo que defenderlo puesto que los manifestantes se fueron hacia él. Un camión casi atropella a los manifestantes y tiene que defenderlo la Guardia Civil



📹 Polígono la Redonda, El Ejido (Almería)#HuelgaTransporte pic.twitter.com/cgN9cOSHVk — SocialDrive (@SocialDrive_es) March 14, 2022 También esta misma red ha mostrado fotos de una barricada hecha con fuego en la carretera de La Mojonera. El paro fue convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, en la que fundamentalmente se agrupan pequeñas y medianas empresas, además de transportistas autónomos, pero con la posición contraria del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). l Gobierno ha comunicado que la huelga del transporte por carretera, que se inició a las 0:00 horas de este lunes 14 de marzo, ha tenido una baja incidencia en el normal funcionamiento de los transportes en España. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

