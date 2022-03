Almería amanece con calidad "arriesgada" del aire

martes 15 de marzo de 2022 , 07:45h

Por el aire sahariano que está en la atmósfera desde el lunes

El polvo sahariano que hay en la atmósfera del litoral almeriense ha degradado la calidad del aire hasta niveles "arriesgados", según datos de Air Quality Data provided by the Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu) consultados por Noticias de Almería.

Según el mapa, el levante almeriense y el interior de la provincia se salvan de la situación, que se agrava al llegar a Cartagena, que duplica el dato almeriense, pasando de 451 a 842. En cualquier caso, es aconsejable usar mascarilla en el caso de que haya que salir de casa, así como protegerse la vista.

Según la escala ICA (Índice Calidad del Aire), de 0 a 50 la calidad es buena, hasta 100 es moderada, hasta 151 es dañina para grupos de riesgo, hasta 200 es dañina para todos, hasta 300 muy dañina para todos, y a partir de 300 "arriesgada"... no hay más niveles y Almería supera los 451.