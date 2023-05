Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenido un camionero en la A7 que septuplicaba la tasa de alcohol miércoles 31 de mayo de 2023 , 11:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un camionero ebrio pone en peligro la circulación en la A7 y es investigado por la Guardia Civil La Guardia Civil de Vera ha detenido a un conductor de camión que circulaba por la A7 con una tasa de alcohol de 1,03 miligramos por litro de aire, siete veces superior a la permitida. El hombre fue interceptado tras recibir varias llamadas al 112 que alertaban de su conducción temeraria. El suceso ocurrió la noche del 9 de mayo, cuando el camionero transitaba por la autovía A7 (Algeciras-Barcelona) en dirección Murcia. Según los testigos, el vehículo articulado iba haciendo zigzag y cambiando de carril sin motivo, lo que suponía un grave riesgo para el resto de conductores. Los agentes del Destacamento de Tráfico de Vera se desplazaron al lugar y consiguieron sacar al camión de la vía. Al identificar al conductor comprobaron que presentaba evidentes síntomas de embriaguez y le realizaron las pruebas de alcoholemia, que confirmaron que superaba en más de siete veces el límite legal establecido para los conductores profesionales, que es de 0,15 miligramos por litro. Por este motivo, el conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y el camión fue inmovilizado. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado correspondiente de Huércal-Overa (Almería), donde el hombre podría enfrentarse a una pena de prisión, multa o trabajos comunitarios, además de la retirada del carné de conducir. La Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol y drogas al volante es una de las principales causas de accidentes mortales en las carreteras y que se trata de una conducta irresponsable e intolerable que pone en peligro la vida propia y ajena. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

