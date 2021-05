Sucesos Detenido un delincuente especializado en el "rififí" jueves 20 de mayo de 2021 , 09:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Su salida de prisión coincidió en el tiempo con el aumento de los robos haciendo uso de esta modalidad delictiva



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un conocido delincuente especialista en la técnica del rififi, quien practicaba agujeros en los techados de los edificios para acceder a su interior.



Los hechos ocurrían de madrugada y en una nave industrial de la Carretera Sierra Alhamilla, dónde el ladrón tras acceder a su interior haciendo un butrón en el techo, consiguió sustraer diversas herramientas, varios teléfonos móviles y unos 2.000 euros.



Los agentes encargados de la investigación lograron identificar al autor de los hechos al tratarse de un delincuente habitual. La agilidad que le proporcionaba su peculiar físico, determinó su especialización delictiva.



Las comprobaciones policiales llevaron a los agentes hasta el día 20 de marzo, fecha en la que el ladrón había extinguido su condena en el Centro Penitenciario del Acebuche, por cumplimiento de la misma. Desde ese momento, el arrestado fue detenido en tres ocasiones por la Policía Nacional en Almería, siempre relacionado con robos en interior de inmuebles.



El detenido ha pasado a disposición judicial acusado de al menos tres delitos de robo con fuerza cometidos en el interior de naves industriales asentadas en los polígonos de la capital.



Técnica del “ Rififi”

Técnica del " Rififi"

Este método de robo consiste en practicar un agujero o butrón en el techo de un edificio para acceder a su interior, y una vez dentro, inutilizar los sistemas de alarma y de seguridad.

