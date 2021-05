Economía El crecimiento de la industria del embalaje por la pandemia jueves 20 de mayo de 2021 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las empresas de embalaje son un eje fundamental en los modelos de negocio actuales, cada vez más enfocados a los servicios de envío a domicilio. A esto se le suma el crecimiento de la industria del embalaje por la pandemia que ha posicionado este sector en lo más alto. Esto se debe al cambio de hábitos de compra en la sociedad y muchos de ellos han venido para quedarse. Un gran crecimiento de la industria del embalaje por la pandemia Con la llegada de la pandemia a inicios de 2020 se tomaron diferentes medidas de seguridad que cambiaron los hábitos sociales. Muchas de ellas todavía se mantienen, y otras simplemente se han quedado como nuevos hábitos de compras y estilo de vida. Con el impacto de esta nueva realidad se impulsó la compra online y los envíos a domicilio, esto permitía mantenerse en casa y disminuir el riesgo de contagio. Por tanto, muchas plataformas mejoraron estos servicios y otras se animaron a implementarlos. Muchas personas se acostumbraron a obtener ciertos productos sin moverse de casa y otras aprendieron por primera vez a comprar a través de internet, algo que ha perdurado en el tiempo como una nueva costumbre. Esta circunstancia alza la demanda de los embalajes de calidad, que resultan indispensables para proporcionar un servicio competente. Los negocios necesitan cada vez más estos productos y esto ha supuesto un crecimiento de la industria del embalaje sin precedentes. La necesidad del embalaje en la actualidad Con el crecimiento de las compras online el embalaje es más importante que nunca. Esto no es solo por la necesidad de empaquetar los productos para su envío, también porque un buen embalaje puede marcar la diferencia frente a otros competidores y las empresas ponen cada vez más atención en este aspecto. El embalaje va a asegurar que los productos que se envían a domicilio llegan en buenas condiciones y no han sufrido ningún tipo de daño durante el trayecto. También son armas potentes para hacer una buena imagen de marca, siempre que se cuide su aspecto y se personalicen las diferentes cajas y accesorios. Esta es la nueva carta de presentación para muchos negocios que ya tienen la mayoría de su negocio en las ventas por internet. Las empresas del sector lo notan Esta nueva visión del embalaje ya se nota enormemente en las empresas más relevantes de la industria. Es el caso de tm2, una empresa líder en el sector del packaging que ha visto cómo su trabajo aumentaba exponencialmente en el último año. Esta ya era una empresa muy demandada antes de la llegada de la pandemia, en cambio, desde el 2020 no ha dejado de crecer hasta límites que no imaginaban. Se trata de una de las muestras más tangibles de este cambio social y económico que parece haberse quedado para siempre en nuestras nuevas rutinas. Con todo, ahora esta industria cobra una importancia que era impensable hace solo unos pocos años. Las empresas ya buscan con cautela servicios muy profesionales y especializados en packaging sabiendo que puede ser un factor crucial en la fidelización de sus nuevos clientes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

