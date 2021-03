Sucesos Detenido un menor de edad como autor de 15 delitos en Roquetas de Mar viernes 12 de marzo de 2021 , 09:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Al autor se le imputan delitos de daños, amenazas con arma blanca, amenazas con arma de fuego simulada, lesiones con arma de fuego simulada y coacciones





La Guardia Civil de Almería detiene a un menor de edad como autor de cuatro delitos continuados de daños, amenazas con arma blanca, amenazas con arma de fuego simulada, de lesiones con arma de fuego simulada y ocho delitos de coacciones en el municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor de seguridad ciudadana que Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería y en este caso en Roquetas de Mar (Almería).



La Guardia Civil inicia esta investigación a finales de año 2020, a raíz de las quince denuncias, (por daños, amenazas con arma blanca, amenazas con arma de fuego simulada, lesiones con arma de fuego simulada y coacciones), presentadas por las víctimas en dependencias oficiales de la Guardia Civil, desarrollándose hasta finales del pasado mes de febrero de 2021, que finaliza con la detención del autor de los hechos.



Los agentes realizan un arduo y minucioso trabajo de investigación de cuatro meses de duración, efectuando todas las indagaciones necesarias que determinan el esclarecimiento de los hechos y la autoría e identificación del autor.



Como resultado de esta investigación y a raíz de obtener indicios suficientes que conducen a la plena identificación de autor, la Guardia Civil de Almería, detiene a un menor de edad como autor de cuatro delitos continuados de daños, amenazas con arma blanca, amenazas con arma de fuego simulada, lesiones con arma de fuego simulada y ocho delitos de coacciones en Roquetas de Mar (Almería).



