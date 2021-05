Sucesos Detenido un menor en El Ejido tras un atraco a punta de pistola martes 18 de mayo de 2021 , 10:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Al grito de "dame el dinero de la caja, esto es un atraco", logró un botín cercano a los 800 euros







Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido a una menor de edad, que había cometido un atraco el pasado día 23 de abril en una cafetería de Santa María del Águila. Se valió de un arma de fuego, con la que logró apoderarse de un botín cercano a los 800 euros.



A las 14.30 horas del pasado día 23 de abril, un joven entró en el interior de una cafetería de la localidad de Santa María del Aguila en El Ejido, y a la voz de "dame el dinero de la caja, esto es un atraco", sacó una pistola del bolsillo de su chaqueta e intimidó a los allí presentes.



El dueño del local le entregó el dinero que guardaba en la caja registradora, que calcula en torno a 700 u 800 euros.



La Policía Nacional en El Ejido comenzó a recabar información para dar con el autor y su paradero. Las pesquisas policiales condujeron hasta un menor de edad, un chico de 16 años residente en Santa María del Águila.



Durante el registro de la vivienda, y en el interior de la habitación del joven, los investigadores de la Comisaría de El Ejido hallaron el arma del atraco, una pistola Ekol Major del calibre 9mm, junto con dos cartuchos percutidos. También fueron intervenidos 450 euros en efectivo, procedentes del atraco cometido.



El menor de edad fue detenido por la Policía Nacional, acusado de un delito de robo con violencia y tenencia ilícita de armas, al carecer de la autorización administrativa necesaria para el porte de este tipo de armas.



