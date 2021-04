Economía Ampliar El esfuerzo para pagar un alquiler en Almería es mayor que en Barcelona o Madrid jueves 08 de abril de 2021 , 12:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las ciudades de Madrid y Barcelona cumplen razonablemente con la recomendación de no destinar más de un tercio de los ingresos familiares al pago del alquiler. Según un estudio publicado por idealista realizado cruzando los precios del alquiler en marzo de 2021 y la estimación* de ingresos familiares en esa misma fecha, la ciudad de Barcelona exigiría el 33% de los ingresos para el pago de la renta, y en Madrid se incrementa ligeramente hasta el 36%, mientras que en el caso de Almería eso supone el 37%. De hecho, el porcentaje de ingresos que necesitan destinar las familias para hacer frente al pago del alquiler no llega al 40% en ninguna capital española y solo 8 ciudades superarían la recomendación generalizada de no destinar más de un tercio de los ingresos al pago de la renta. En contra de la creencia generalizada de que es en los grandes mercados donde es necesario realizar un mayor esfuerzo, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife es el mercado donde este es mayor, ya que las familias deben destinar el 39% de sus ingresos al pago del alquiler. A continuación, se sitúa la capital de Almería, con el 37% de los ingresos destinados al alquiler, y tras ella Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Segovia y Madrid, con el 36% en los 4 casos. Lleida y Sevilla, comparten una tasa de esfuerzo del 35%. Cuatro capitales se mantienen en la recomendación del 33%: Huelva, Guadalajara, Bilbao, Murcia y Barcelona tienen un 33%. En Palma, Badajoz, San Sebastián y Toledo el esfuerzo requerido es del 32%, mientras que en Pamplona, Castellón y Valencia se queda en el 31%. Palencia, Ourense y Melilla son las 3 ciudades en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda es menor (22%). Les sigue la ciudad de Huesca (23%), Pontevedra (24%), Soria (24%), Burgos (25%) y A Coruña (25%). Con el 26% de los ingresos familiares encontramos a Valladolid, León, Zamora, Oviedo y Tarragona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

