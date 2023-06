Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenido un "murciglero" tras dos asaltos una misma noche en la Vega de Acá Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 15 de junio de 2023 , 11:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una de las víctimas se despertó y lo persiguió hasta la calle La Policía Nacional ha arrestado en Almería a un hombre de origen húngaro que se dedicaba a robar en viviendas habitadas por la noche, aprovechando que sus moradores estaban dormidos. El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con fuerza y robo con violencia, llegó a entrar dos veces en el mismo domicilio del barrio de la Vega de Acá, donde sustrajo varios objetos de valor y agredió a uno de los propietarios cuando le sorprendió. Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería, el arrestado accedió al piso por una ventana abierta y se llevó un patinete eléctrico, un ordenador portátil, una televisión y varias tarjetas bancarias, con las que intentó sacar dinero en un cajero cercano. Al no conseguirlo, volvió a la vivienda con las llaves que había cogido y registró de nuevo el interior en busca de más botín y de las claves de las tarjetas. Su osadía le llevó a entrar en la habitación donde dormía uno de los inquilinos, que se despertó al oír ruido y le persiguió hasta la calle. Allí, el ladrón le propinó un fuerte golpe para escapar. La víctima denunció los hechos y los agentes del Grupo de Robos iniciaron una investigación que les permitió identificar y localizar al autor, que ya tenía antecedentes por otro robo con violencia asociado a una agresión sexual. El juez ha ordenado su ingreso en prisión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

