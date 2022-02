Sucesos Detenido un "profesional" de las peleas de gallos martes 01 de febrero de 2022 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el interior de la nave-cochera fueron hallados 51 gallos de pelea con los espolones afilados, amputación de cresta, y ciertas partes de su cuerpo con el plumaje afeitado Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido a un hombre al que acusan de un delito de maltrato animal. En el interior de una nave-cochera los agentes hallaron 51 gallos de pelea, dos de los cuales fallecieron posteriormente por la gravedad de las lesiones y mutilaciones que presentaban. Los agentes fueron alertados mediante una llamada al Centro CIMACC 091 que en una nave de Calle San Joaquín se estaba celebrando una pelea de gallos, encontrándose en el lugar más de 80 personas. En el interior de la nave había un reñidero rodeado de asientos metálicos, y junto al mismo se encontraban a la llegada de los agentes 16 gallos, todos ellos enjaulados, y uno de ellos agonizando con numerosas heridas cortantes en cabeza y diversas partes del cuerpo. Tras realizar una inspección del lugar se localizaron un total de 51 gallos y ocho gallinas, tres heridos de gravedad, además de una libreta con anotaciones de nombres y cantidades, supuestamente de apuestas ilegales, una báscula de pesaje de gallos, un escalímetro, utilizado para medir los espolones de estos animales, tres productos farmacológicos específicos para gallos, un bote de cristal conteniendo numerosas uñas endurecidas, supuestamente para ser acopladas a los animales para las peleas. Los gallos encerrados tenían las crestas cortadas, las patas afeitadas y los espolones afilados. Tres de ellos presentaban heridas de gravedad, con laceraciones en el pico, cuerpo y patas, mutilaciones, y perdida de ojos. Por el suelo fueron hallados restos de plumas y sangre fresca. Todos los animales fueron trasladados hasta el centro zoosanitario de Almería, dónde dos de los gallos malheridos murieron por las heridas sufridas durante las peleas. Arresto del criador de las aves El responsable de lugar y de los animales, un hombre de 26 años de edad, fue arrestado por la Policía Nacional por un presunto delito de maltrato animal, comprobando los agentes que el mismo carecía de autorización administrativa para la cría y duelo de gallos. Ley de Protección de los Animales La legislación sobre peleas de gallos permite que las mismas se lleven a cabo en Andalucía, con la única finalidad de selección de cría para la mejora de la raza, y su exportación realizada en criaderos y locales debidamente autorizados, con la asistencia única de sus socios. La Ley 11/2003 de Protección de los Animales no permite la amputación de crestas, afilar espolones, afeitar plumas de vientre y patas, y menos aún celebrar espectáculos de peleas al margen de una autorización y bajo la estricta supervisión de la Administración. Sanciones administrativas por apuestas ilegales A la llegada de los agentes se encontraban en el lugar once personas, tres de ellas menores, las cuales fueron plenamente identificadas y sancionadas administrativamente por realizar apuestas ilegales en base a la Ley 2/86 de 19 Abril de Juegos y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siéndoles además decomisado el dinero destinado a las mismas, 510 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

