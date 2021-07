Sucesos Detenidos 88 gramos de hachís y 1.895 euros martes 20 de julio de 2021 , 09:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil detiene a dos personas como autoras de un delito de tráfico de drogas en Balerma-El Ejido





En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Balerma-El Ejido (Almería) a dos personas como autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, al localizar dentro del vehículo con el que circulaban la cantidad de 88 gramos de hachís y 1.895 euros ocultos bajo el asiento.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería y como resultado en materia de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana, en este caso, en la localidad de Balerma-El Ejido (Almería).



Los agentes de la Guardia Civil observan una maniobra esquiva y poco usual que realiza un vehículo al detectar la presencia policial, lo que motiva a los agentes a dar el alto y proceder a la inspección del citado vehículo.



Durante las gestiones de identificación de los dos ocupantes se comprueba que a ambos les constan antecedentes policiales por delitos de tráfico de drogas, por lo que los agentes proceden a realizar la inspección del vehículo donde localizan, oculto en un compartimento bajo el asiento del conductor, 88 gramos de hachís y 1.895 euros en billetes de distinto valor.



Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería detiene en Balerma-El Ejido (Almería) a dos personas como autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.



Las diligencias instruidas junto con el dinero y la droga intervenida y los detenidos son puestos a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de El Ejido (Almería).





