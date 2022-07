Sucesos Detenidos con 350 kilos de hortalizas presuntamente robadas miércoles 27 de julio de 2022 , 09:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores residentes en Alicante, transportan los productos en una furgoneta por la autovía A-7 sentido Murcia En una reciente actuación desarrollada en el término municipal de Huercal-Overa (Almería), la Guardia Civil investiga a dos personas de 58 y 33 años, como autores de un delito de hurto al no poder acreditar la procedencia de los más de 650 kg de producto hortofrutícola que transportan por la autovía A-7 dirección Murcia. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La actuación comienza a raíz de que una patrulla que se encuentra realizando labores propias de seguridad ciudadana, advierte que una furgoneta que circula por la autovía A-7 sentido Murcia, lo hace a una velocidad anormalmente reducida y aparentemente con excesiva carga. El personal de la Guardia Civil actuante, consulta en la base de datos la matrícula de la furgoneta, comprobando que a sus conductores habituales les constan diversos antecedentes policiales por delitos relacionados con el hurto de producto hortofrutícola, lo que motiva a los agentes a proceder a dar el alto a su conductor. Una vez identificados los dos ocupantes y comprobar que también les constan antecedentes por hechos similares, se procede a revisar la carga y al observar la gran cantidad de producto hortofrutícola que transportan, los agentes solicitan la factura o similar que acredite su procedencia, no pudiendo hacerlo por carecer de la documentación, alegando que se los han encontrado. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería interviene 6 cajas de 30 kg de pepino, 11 cajas de 30 kg de melones, 2 cajas de 20kg de calabacines y 4 cajas de 25 kg de berenjenas de ilícita procedencia e investiga a las dos personas que las transportaban como autores de un delito de hurto. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huercal-Overa (Almería). Debido a que los productos intervenidos son perecederos se ponen a disposición de la beneficencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

