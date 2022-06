Sucesos Ampliar Detenidos cuando robaban en la vivienda de un hombre hospitalizado viernes 17 de junio de 2022 , 10:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Están acusados del delito de robo con fuerza en grado de tentativa, y contra la Ley de Extranjería Agentes de la Policía Nacional en El Ejido han detenido in fraganti a tres hombres en el interior de una vivienda, intentando sustraer las cosas de valor que allí se guardaban. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes de la Policía Nacional en El Ejido tuvieron conocimiento de tres sospechosos, que se encontraban merodeando por los tejados de las viviendas de la calle Carrera San Isidro. En torno a las 19:00 horas del pasado día 11 de junio, varias dotaciones se dirigieron al lugar, y comprobaron como una de las viviendas presentaba forzada la puerta trasera que daba a un patio. Una vez en el interior del inmueble, los agentes lograron arrestar in fraganti a tres varones de 21, 24 y 35 años de edad respectivamente, y sobre los que hechas las comprobaciones oportunas en dependencias policiales, se pudo saber que se encontraban en situación de estancia ilegal en territorio nacional. Los arrestados aprovecharon que el propietario de la vivienda se encontraba ingresado en el Hospital de Poniente para acceder a su interior, no consiguiendo sustraer nada. Los tres detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de El Ejido en funciones de guardia, acusados de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y contra la Ley de Extranjería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

