Huawei FreeBuds 4i: todo se trata del valor. Escucha la noticia Los verdaderos auriculares inalámbricos se han convertido en una clase de producto madura en solo un par de años. Muchas marcas están compitiendo en la sección, reduciendo los costos y creando funciones como la cancelación activa de ruido (ANC) más accesibles que nunca. El Huawei freebuds 4i cuenta con cancelación activa de ruido, resistividad al agua y una gran duración de la batería, todo por menos de £ 80 / € 100. ¿Qué necesita saber sobre los Huawei FreeBuds 4i? Los muy FreeBuds 4i son los auriculares inalámbricos verdaderos más económicos de Huawei. Por lo general, la variante "i" es un paso a través de la variante "principal"; en este caso, Huawei no ha declarado los FreeBuds 4 hasta el momento. Huawei ofrece FreeBuds 4i en colores negro oscuro, blanco o rojo sangre por un precio de lista de alrededor de £ 79 (~ $ 111) en el Reino Unido o € 99 (~ $ 119) en los mercados europeos. ¿Cómo es el diseño? Los mismísimos FreeBuds 4i tienen un diseño similar a los AirPods que no salta mucho. Eso no quiere decir que este diseño sabroso sea terrible; por el contrario, es liviano, brillante y cómodo. Los FreeBuds 4i pueden ser pequeños, solo que Huawei generalmente recortó el plástico a un lado: la capacidad de las baterías dentro de los auriculares es un 48% más completa que en la última generación. ¿Cómo es la cancelación activa de ruido en los FreeBuds 4i? La cancelación activa de ruido se ha convertido en un alarde de los mejores auriculares inalámbricos verdaderos, y es igualmente raro en la sección de rango medio a la que se dirige FreeBuds 4i. Para activar ANC en los FreeBuds 4i, haga clic y sujete cualquiera de los auriculares. El movimiento funciona de manera confiable, aunque es un poco lento. Haga clic y mantenga presionado una vez más para ingresar al modo de conciencia, que gana el volumen de los sonidos y audios ambientales adicionales. Esto es útil cuando desea escuchar lo que está cerca de usted sin golpearse los auriculares. ¿La duración de la batería es práctica en los FreeBuds 4i? Huawei menciona una duración de la batería de aproximadamente 10 horas con una carga separada, con algunas condiciones aplicadas. Tendrá la mejor duración de la batería si desactiva ANC, escucha a un volumen menor y utiliza el códec Bluetooth AAC a medida que se activa ANC; la duración de la batería colocada se reduce en un 25 %. ¿Algo más? Compatibilidad: Los FreeBuds 4i funcionan mejor con los trucos de Huawei que ejecutan la edición más reciente de EMUI. Esto tiene como objetivo que usted use la captura y el emparejamiento rápido. Si no tiene un nuevo dispositivo Huawei, funcionarán como cualquier auricular Bluetooth. Un dispositivo a la vez: Los mismísimos FreeBuds 4i no se rigen por la conectividad multidispositivo. Siempre he encontrado este propósito más molesto que útil, por lo que no es un tema mejor en mi libro. Controles táctiles: Asegura los FreeBuds 4i con los toques: toque y mantenga presionado para redondear los modos ANC y toque dos veces para controlar la reproducción. Se puede acceder a un par de opciones de personalización en la aplicación Huawei AI Life. Resistencia al agua: Los auriculares tienen clasificación IPX4: pueden soportar el sudor y la lluvia y no se sumergen en el agua. Otros: Otros y el calibre de llamadas en los FreeBuds 4i son decentes. Cero problemas en ese lugar.