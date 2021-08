Sucesos Detenidos in fraganti cuatro ladrones en el interior de una vivienda en San Isidro viernes 20 de agosto de 2021 , 11:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los detenidos fueron sorprendidos portanto entre sus ropas los efectos robados. Se dedicaban a sustraer pequeños objetos de gran valor que les facilitaba su venta en el mercado ilícito.



Como resultado de la actuación realizada el pasado día 15, la Guardia Civil de Almería ha detenido a cuatro personas, de edades entre 24 y 32 años, en la localidad almeriense de San Isidro-Nijar, tras ser sorprendidas en el interior de una vivienda cuando portaban entre sus vestimentas los efectos de gran valor que acababan de sustraer. A los detenidos se les imputa un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en una vivienda tras forzar la puerta del garaje para acceder al interior.



Estas detenciones son el resultado de las actividades que desarrolla la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana y frente a los delitos contra el patrimonio en la Comarca del Levante Almeriense.



Los hechos ocurrieron el pasado día 15, durante el trascurso de vigilancia e inspección que los agentes realizaban por una zona de viviendas ubicadas en la localidad de San Isidro-Níjar (Almería).



Sobre las once de la noche los agentes recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios (C. O. S. –062) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, en el que comunicaban que se estaba cometiendo un robo dentro de una vivienda en el municipio almeriense de San Isido-Nijar.



Los agentes se trasladaron al lugar y localizaron la vivienda indicada. Desde el exterior observaron que la puerta del garaje estaba forzada y que se podía percibir diversos ruidos originados en la planta superior.



Al comezar la inspección los agentes sorprendieron infraganti a cuatro personas que estaban registrando todo el mobiliario y los enseres de la vivienda. En ese momento, ante la presencia policial, trataton de huir con los efectos sustraídos que portaban en una bolsa y que visiblemente también habian escondido entre sus ropas, no consiguiendo su propósito al ser interceptados por los agentes.



Tras finalizar la correspondiente inspección ocular en el lugar de los hechos y y comprobación de los efectos sustraídos (relojes, joyas, útiles electrónicos…), los agentes procedieron a la detención de cuatro varones como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas, junto con los detenidos, en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Almería.

