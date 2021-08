Economía Ampliar La Mesa del Tren urge a Fomento a acelerar las obras del AVE ante las limitaciones a los camiones en Francia viernes 20 de agosto de 2021 , 10:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Teme que finalmente la provincia no cuente con centros logísticos para el transporte de mercancía La Mesa del Ferrocarril de Almería muestra su preocupación por el alargamiento de las fechas de finalización de la conexión de la provincia con el Corredor Mediterráneo. Más aún tras conocerse la reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional francesa de la Ley del Cambio Climático que introduce importantes restricciones al tránsito de camiones de gran tonelaje por el país vecino. Una noticia que era esperada al haber sido anunciada desde tiempo atrás, "pero que dejará en una posición difícil a un sector vital de la economía almeriense como es el hortofrutícola que utiliza la carretera para dar salida a más del 98 por ciento de sus exportaciones, porque llena de incertidumbre a productores y empresas ante el encarecimiento de los costes del transporte" indica en una nota la Mesa del Ferrocarril. La nueva ley francesa introducirá nuevos peajes en autopistas, autovías y también en la red nacional de carreteras, previstos para el año 2024, establece la desaparición del gasóleo profesional a partir del año 2030, o el desarrollo de nuevos impuestos ambientales para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Francia desarrollará medidas complementarias de sustitución de los movimientos de las grandes cargas por carretera, apostando claramente por el ferrocarril como medio de transporte más económico, más seguro, más sostenible y que permitirla la descongestión de su red de carreteras. La Mesa destaca que "El problema para Almería radica en que los alrededor de 2.000 camiones que transportan diariamente las hortalizas a los mercados europeos tienen que atravesar territorio francés y, por tanto, se verán afectados por estas restricciones en el país vecino". Y añaden que "sobre todo radica en que hoy por hoy la provincia no dispone, y no sabemos durante cuánto tiempo más será así, de acceso a las grandes redes ferroviarias europeas, a pesar de que el Corredor Mediterráneo fue declarado ‘prioritario’ por parte de la Unión Europea hace ya más de una década". "Ahora se hace más urgente que nunca que el Gobierno español, a través del Ministerio de Fomento, adopte decisiones para garantizar que no se produzca ni un retraso más en los planes de ejecución de la línea de alta velocidad ferroviaria de Almería. Ya vamos tarde y peajes, restricciones y sobrecostes se implantarán antes de que podamos disponer de un corredor adecuado para nuestros productos hortofrutícolas con destino a Europa" afirman en su escrito. Por otro lado señalan que "De cumplirse los últimos plazos citados por la ministra Isabel Sánchez, la conexión con el Corredor Mediterráneo se producirá en 2025 o 2026. De incumplirse simplemente sería un desastre para la economía almeriense, porque nos abocaría a competir en una más que notable inferioridad de condiciones que respecto a otras zonas e incluso otros países productores de frutas y hortalizas". Recuerdan que "Los sucesivos retrasos en la ejecución de este trazado incluso han alimentado las dudas en torno a la posible disposición de zonas logísticas de mercancías en la provincia, lo que nos abocaría en el mejor de los casos a mantener el camión como medio de transporte hasta las que presumiblemente tendrán en otras provincias del Corredor como Murcia o Valencia". "Es cierto que en la actualidad ya son varios los operadores logísticos de mercancías que combinan el camión con el tren, en especial desde la frontera española y hasta destino, pero eso supone incrementar los costes finales del transporte para un sector que ya está obligado a competir en el límite de la rentabilidad, un incremento que puede ser aún mayor si se confirman los anuncios de que España también impondrá cargas fiscales y peajes a los camiones" segùn la Mesa. Por otro lado desde la plataforma ciudadana, creen es urgente la coordinación entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento, para garantizar la conexión ferroviaria con el Puerto seco de Nijar, que en la actualidad esta comprometida, después de la modificación del proyecto por el ex ministro Iñigo de Ia Serna, garantizando, que la construcción de esa central logística lleve aparejada su conexión con el Corredor del Mediterráneo. "Almería necesita urgentemente que nuestro Gobierno no permita ni un minuto más de retraso sobre el ya acumulado en los diez últimos años; está en juego el futuro de nuestra economía y, al mismo tiempo, la credibilidad de unos gobiernos que le deben a la provincia un cumplimiento de compromisos que se han convertido en absolutamente perentorios" reitera la Mesa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

