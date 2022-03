Sucesos Detenidos los autores del apuñalamiento en El Puche martes 22 de marzo de 2022 , 13:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores estaban en una vivienda de producción de marihuana, mientras una de las víctimas presentaba dos heridas por arma blanca en el torso por las que ha tenido que ser intervenido quirúrgica en dos ocasiones Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a tres hombres, dos menores y un adulto como presuntos autores de una agresión con arma blanca a un joven en el Barrio del Puche. Los hechos ocurrían sobre las 07:00 horas de la mañana del día 19 en una calle del Barrio del Puche de Almería. En la pelea se vieron involucradas 6 personas, resultando heridas dos de ellas, una con numerosos golpes en todo el cuerpo producidos por un bastón extensible y otro herido con arma blanca, presentando dos heridas inciso contusas en el torso. Los agentes actuantes idenficaron y detuvieron a los presuntos autores de las lesiones, tres hombres, dos menores de edad y un adulto. Cuando se procedió a su detención los agentes localizaron en el interior de su domicilio una plantación “indoor” de marihuana con 65 plantas. Los detenidos han pasado a disposición judicial, acusados de los delitos de tentativa de homicidio y contra la salud pública, ingresando en prisión por orden judicial, el arrestado mayor de edad Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

