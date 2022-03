Economía Ya hay tres denuncias penales en la huelga del transporte martes 22 de marzo de 2022 , 14:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de una veitena son de tipo administrativo El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha informado que están tramitando tres denuncias por la vía penal relacionadas con la huelga del transporte, mientras que el resto, 25 son de tipo administrativo. El subdelegado también ha indicado que la pasada semana se estableció una vía de comunicación con las alhóndigas y las empresas para conocer rápidamente si había piquetes de transportistas que impidieran el desarrollo de su trabajo. A raíz de eso se estableció la protección de convoyes de camiones por parte de la Guardia Civil, lo que funcionó sin problemas el viernes y el sábado, en tanto que el lunes lo que hubo fue una caravana de protesta desde el Polígono La Juaida hasta Antas y vuelta, sin incidentes. De la Fuentes ha dicho que no hay constancia de que hayan vuelto a producirse problemas de orden público. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

