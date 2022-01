Sucesos Detenidos los patrones de dos pateras domingo 23 de enero de 2022 , 10:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Uno de los integrantes de una de las pateras se lanzó al agua para evitar ser interceptado por Guardia Civil, no consiguiendo alcanzar la orilla con vida Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a dos ciudadanos argelinos, quienes patronearon sendas embarcaciones desde las costas de Argelia, una con 10 personas a bordo y otra con 16. Ambas embarcaciones fueron localizadas el pasado día 17 de enero, una embarcación de fibra de color azul de 4 metros de eslora y 1,50 de manga con un motor de 40Cv, localizada en las coordenadas 36º 57´W y una embarcación de fibra de color blanco de 5 metros de eslora y un motor de 115Cv en las coordenadas 136º 43´N-L002º 11´W próxima a Cala Arena (Cabo de Gata). Una vez comprobado el estado de salud de los mismos, la Policía Nacional inició una investigación tendente a determinar quién o quienes habían sido las personas encargadas de manejar los sistemas de navegación y orientación de las embarcaciones, y por ello obtener un beneficio económico. Los viajeros fueron trasladados a las playas Orán, donde uno a uno subieron en una barca pequeña, que los trasladó hasta los botes interceptados. En el momento de ser interceptada una de las “Pateras” por Guardia Civil, uno de los integrantes saltó al agua para intentar alcanzar tierra a nado, no pudiendo conseguir su objetivo ahogándose en el trayecto. Ninguna de las embarcaciones utilizadas para la realización del trayecto era adecuada, no disponiendo de ningún tipo de iluminación, ni contaban con chalecos salvavidas, agravándose el peligro por el mal estado de la mar. Las pesquisas policiales culminaron con el arresto de dos de los tripulantes de las embarcaciones, ambos encargados de colocar de manera ordenada en la patera a los integrantes de la misma, y de pilotarla, a la vez que repostaban el motor de combustible y manejaban el dispositivo GPS. Agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería entregaron al grupo de investigación de esta comisaría el acta de Inspección Ocular del cuerpo hallado tras ahogarse al lanzarse al agua cuando iban a ser intercepto, lo que facilitó la identificación del fallecido, siendo al parecer hermano de otro de los integrantes de la patera. Los detenidos han pasado a disposición Judicial, acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogido en el artículo 318 bis del Código Penal y un delito de homicidio, siendo decretado su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

