Deportes Inagroup El Ejido Futsal vence 3-1 al Real Betis B domingo 23 de enero de 2022 , 11:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Inagroup El Ejido Futsal ha conseguido esta tarde noche una importantísima victoria en el derbi andaluz frente al Real Betis B por 3-1. Tres puntos con los que comenzar con mucha moral y buenas sensaciones una semana que va a ser muy intensa y complicada para el conjunto celeste, que en menos de una semana va a tener que jugar hasta tres partidos. Y es que el equipo descansará mañana y solo dispondrá del lunes para preparar el partido frente a O'Parrulo en Ferrol el martes, mientras que el viernes visitará al Barcelona B. Antes del inicio del encuentro se guardaba un minuto de silencio en señal de duelo por el fallecimiento esta semana del presidente del Peñíscola FS, Juan Vizcarro. Comenzaba Inagroup El Ejido Futsal con Víctor López en portería con Pipi, José Mario, Cristian Rubio y el juvenil Cola, y desde el comienzo, el equipo bético apretaba y buscaba constantemente la portería local. Los celestes trataban de tener paciencia, cerrarse bien en defensa e intentar aprovechar transiciones rápidas. A los tres minutos de juego, José Mario lograba adelantar a los celestes. Una ventaja que los de José Fernández supieron defender y mantener durante toda la primera parte para irse al descanso con ventaja en el marcador, si bien el Betis B dispuso de ocasiones como un balón al travesaño. En la segunda mitad, el equipo visitante continuaba imprimiendo mucha intensidad a su juego, mientras que Víctor López que ya había tenido unas grandes intervenciones en la primera mitad, seguía convirtiendo la portería celeste en una auténtica fortaleza. Sin embargo, en el minuto 26, Cristian Povea empataba el encuentro. Tras unos primeros minutos de máxima igualdad, los celestes comenzaron a generar ocasiones, sobre todo en las botas de Motos que dispuso de varias ocasiones que bien se topaban con el portero Jaime, con pasado celeste en su currículo, o se marchaban fuera por poco. Con empate en el marcador, el técnico celeste decidió arriesgar y apostó por el juego de cinco en los últimos tres minutos con Josema de portero-jugador. Una decisión que dio sus frutos y en el último minuto Motos adelantaba a los celestes con 2-1. El 3-1 definitivo sería obra de Josema, que solo jugó en la segunda mitad por problemas físicos, a pocos segundos del final y aprovechando que los béticos trataban de devolver las tablas al marcador con portero-jugador. Un encuentro al que Nacho Gil y Dani Colorado también llegaban con molestias y limitaban el número de minutos en pista, mientras que Cristian Rubio no podía salir en la segunda mitad por el mismo motivo. Junto al juvenil Cola, también disfrutó de minutos el también juvenil Adrián. La noticia positiva fue el debut de Guille, que se mostró muy activo y participativo, y que dispuso incluso de un balón al poste. Importante victoria que deja a los celestes quintos en la clasificación con 27 puntos en el casillero y dos partidos aplazados, uno de los cuales será el que recupere este martes en Ferrol frente a O'Parrulo. 3 INAGROUP EL EJIDO FUTSAL: Víctor López, Pipi, Cola, José Mario y Cristian Rubio. También jugaron Guille B., Josema, Dani Colorado, Adrián, Motos y Nacho Gil. Fue convocado Jesús Gómez. 1 REAL BETIS B: Jaime, Charly, Cristian Povea, Guido y Juanan. También jugaron Álvaro, Raúl, Pablo, Cendán y Nene. Fueron convocados Rivera y Rote. GOLES: 1-0 (3') José Mario; 1-1 (26') Cristian Povea; 2-1 (40') Motos; 3-1 (40') Josema. ÁRBITROS: Ignacio del Olmo Martínez, Alejandro Parque Ruiz, del colegio madrileño. Tercero Víctor Girela Rodríguez y Mesa Diego Rubio Toledo, ambos de Granada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

