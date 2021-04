Sucesos Detenidos por clonar tarjetas bancarias y comprar con ellas martes 20 de abril de 2021 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Desde móviles hasta comida rápida y servicios hoteleros



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cinco jóvenes acusados de los delitos de pertenencia a grupo organizado, usurpación de estado civil y estafa. La investigación puso de manifiesto la realización de una serie de delitos de estafa, la mayoría leves, extraídos de numerosas denuncias de particulares procedentes de diversas demarcaciones policiales del territorio español, utilizándose para ello filiaciones usurpadas o creadas para la ocasión. Los investigadores de la Policía Nacional han podido demostrar que se trataba de un grupo de personas organizado, las cuales obtenían de forma fraudulenta los datos de tarjetas de débito de terceras personas al objeto de adquirir artículos en diferentes páginas web de internet. La mayoría de las compras eran terminales móviles adquiridos en el establecimiento MediaMarkt, y eran compras de bajo importe, por debajo de 100 euros para no levantar sospechas. Además, los acusados también hicieron pedidos a empresas de reparto de comida a domicilio, y cargos a páginas de reservas turísticas y a hoteles de la provincia de Almería. Hasta la fecha, la Policía Nacional ha tenido conocimiento que han sido 63 las personas perjudicadas por este grupo organizado, quienes han logrado recibir 1.017 paquetes pagados de manera fraudulenta. El importe total defraudado ha ascendido a la cantidad de 17.147,20 euros. Los cinco detenidos con edades comprendidas entre los 17 y 20 años de edad, han pasado a disposición judicial. La investigación policial continúa abierta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

