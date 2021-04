Economía Ampliar Pedro Fernández destaca la fuerte inversión del Gobierno en materia ferroviaria en Almería Primer trimestre en blanco en licitaciones para el AVE de Almería martes 20 de abril de 2021 , 11:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la actualidad el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ejecuta obras en los tramos Pulpí–Vera, Los Arejos–Níjar y Níjar–Río Andarax





El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, respecto al estado de las obras del tramo Almería- Murcia del Corredor Ferroviario del Mediterráneo para las que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha licitado más de 1.288 millones de euros y mantiene tres tramos en ejecución en la provincia almeriense.



“Me sorprende que se hable de parálisis en el desarrollo de los trabajos del Corredor Ferroviario del Mediterráneo cuando en la actualidad hay 67 kilómetros en ejecución, repartidos en tramos de la provincia de Almería”, ha expresado el delegado, quien ha recordado que “tras casi una década desde la conclusión del último tramo de AVE en la provincia de Almería, en 2012 entre Vera y Los Arejos, ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha dado un nuevo impulso a la alta velocidad en esta provincia”.



Fernández ha detallado que la inversión prevista por el Ejecutivo para este 2021 para el Corredor Ferroviario del Mediterráneo es de 655 de millones euros para el desarrollo de las obras en los tramos de Pulpí–Vera, Los Arejos–Níjar y Níjar–Río Andarax, que en la actualidad se encuentran en ejecución. “Esta inversión convierte a Almería en la provincia andaluza con mayor inversión pública en los PGE para este año, por lo que resulta más que evidente la apuesta del Gobierno por las infraestructuras ferroviarias en la región”, ha sentenciado Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

