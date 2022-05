Economía Ampliar Detenidos por estafar a miles de jóvenes con la promesa de darles “Libertad Financiera” martes 24 de mayo de 2022 , 17:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agentes de la (UDEF) Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la semana pasada detuvieron a ocho personas como supuestos integrantes de una banda que estafó con cursos virtuales de criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo a varios jóvenes, entre ellos, algunos menores de 15 años, así lo informó el Ministerio del Interior. El truco para atraer a las víctimas era obtener una gran cantidad de ingresos en un plazo de tiempo relativamente corto si seguían al pie de la letra la formación que brindaba IM Mastery Academy. La empresa señalada como el centro del engaño y sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en noviembre del 2020 había lanzado una advertencia en la cual aclaraba que no tenía autorización para prestar servicios de educación financiera. Los delincuentes atraían a sus víctimas a través de redes sociales como Facebook e Instagram, pero también abordándolos en lugares públicos como plazas o parques, invitándolos a reuniones o eventos multitudinarios. Por cierto, tenían previsto un evento en Barcelona para principios de abril, en el que invitaban a las personas a sumarse y alcanzar la “libertad financiera” para así olvidarse de la vida laboral, para ellos utilizaban “”técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias”, aclara la policía en su informe. De hecho, la Operación Carcoma inició en marzo del año pasado tras recibir una denuncia proveniente de la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE) en la que se aseguraba que estas actividades supuestamente irregulares de IM Mastery Academy, iniciadas en 2019, habían pasado de ser solo en Barcelona hacia toda España. El presidente de RedUNE, Juantxo Domínguez, detalla en conversación telefónica lo siguiente: “La primera denuncia que recibimos nos llegó en noviembre del 2020 de un colegio de Granada, en el que aseguraban que varios estudiantes habían dejado de asistir a clases tras contactar con esta falsa academia”. A partir de esa llamada, la asociación comenzó a recopilar información en otros sitios de España, hasta cuatro meses después que presentaron una denuncia ante la Policía. En ese momento, la organización determinaba 450 familias afectadas, según la denuncia presentada por el abogado Carlos Bardavío Atón en representación de un grupo de víctimas. Las investigaciones de la policía han revelado que IM Mastery Academy ofrecía cursos virtuales para aprender a invertir en crypto y otros productos financieros de alto riesgo, entre ellos, algunos que no están permitidos en España y en la UE, con la promesa de conseguir muchos ingresos sin trabajar. Para reforzar su mensaje, los principales integrantes de la banda, utilizaban intensamente las redes sociales, en los cuales muestran una vida llena de lujos con autos de muy alta gama o vacaciones en lugares paradisíacos que presumían haber pagado gracias a los beneficios obtenidos por las enseñanzas de los cursos. La Policía aclara que el supuesto líder de la banda, presume ser el responsable de la captación de más de 2.500 personas, aunque los investigadores no han podido confirmar nada hasta ahora sobre la cifra de afectados. Las fuentes policiales señalan que hay muchos que no han denunciado. En realidad, los denunciantes son en la gran mayoría los padres de los afectados. “Los jóvenes no son conscientes de que son víctimas de una estafa y aún creen que pueden ganar mucho dinero” añadieron estas fuentes. Los cursos eran, clases virtuales grabadas en los que se fomentaba, entre otras prácticas financieras de alto riesgo, la compra y venta de opciones binarias (productos que permiten invertir en la subida o bajada de divisas, índices bursátiles o materias) y operaciones con apalancamiento con criptomonedas. Para que se viera más creíble la rentabilidad de esto, uno de los principales integrantes mostraba su cuenta, la cual supuestamente estaba auditada por una web conocida de auditoría financiera, un historial de sus inversiones en el que se podía observar un supuesto porcentaje de acierto de entre el 75% y el 80%. Estafas Piramidales Sin embargo, después de que los jóvenes abonaban los 200 euros de inscripción y se comprometían a pagar otros 150 euros mensualmente, los cursos que ofrecían pasaban a ser el segundo plano y la red presionaba a las víctimas para que convencieran a las personas mas cercanas a optar por estos cursos, para hacer esto, la organización les brindaba instrucciones para captar otras víctimas. De esta manera, se iniciaba una estafa piramidal, ya que los que trajeran a dos nuevas víctimas dejarían de pagar la cuota mensual, y si eran tres y estas conseguían a su vez atraer nuevas víctimas, comenzaban a cobrar de la red. Las investigaciones de los agentes han descubierto también que IM Mastery Academy era, en realidad, la sucesora de otra industria, Imasrketslive, sobre la cual recaia una advertencia de la CNMV y sobre sus actividades ya habían alertado en 2018 las autoridades bursátiles de Reino Unido, Francia y Bélgica. El líder de dicha estafa tenía contacto con los creadores de Awaken Dreamers, un autodenominado “movimiento social de emprendedores” surgido en los Estados Unidos, del cual supuestamente se inspiró para su estafa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.