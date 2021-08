Sucesos Detenidos por un tiroteo con armas caseras en Pescadería viernes 13 de agosto de 2021 , 13:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A lo largo de la mañana de hoy, los arrestados pasarán a disposición judicial acusados de un delito de lesiones, otro de amenazas, y otro de tenencia ilícita de armas



Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres en Almería, responsables de efectuar varios disparos contra tres personas con un arma artesanal. Los heridos sufrieron heridas, cuyo pronóstico fue moderado.



Los hechos ocurrieron el pasado día 10 de agosto en torno a las 3 de la madrugada. Una discusión entre dos personas en la calle Barranquillo, derivó en un tiroteo en el que fueron alcanzados dos hombres y una mujer con impactos de perdigón, efectuados con un arma de fuego de fabricación casera, y cargada con cartuchos del calibre 12 mm.



El desencadenante fue una llamada de atención a un familiar de los detenidos, por haber orinado en la pared de la vivienda de una de las víctimas. A raíz de este hecho, ambas familias se enzarzaron en un enfrentamiento dialéctico, que terminó con varios disparos efectuados con un arma de fabricación artesanal y que alcanzaron a tres personas, dos hombres y una mujer.



En total fueron percutidos cinco cartuchos que hirieron en las piernas, espalda y cabeza a las víctimas, de los que tuvieron que ser asistidos en el Hospital Torrecárdenas, y cuyo pronóstico es favorable.



Las pruebas e indicios recabados por los investigadores de la Policía Nacional en Almería, condujeron a la identificación y arresto de dos hombres de 47 y 23 años edad el pasado día 11 de los corrientes, residentes ambos en el barrio de Pescadería, y presuntos autores de los disparos. Las pesquisas policiales lograron además dar con el arma utilizada para realizar los disparos.



Durante el transcurso de la investigación, uno de los arrestados sufrió el incendio provocado de su vivienda, la cual presentó daños considerables. Sobre este asunto la Policía Nacional en Almería ha abierto otra investigación policial, para lograr el total esclarecimiento de los hechos y la detención de los culpables.



Los dos detenidos de nacionalidad española y con antecedentes policiales, pasarán a disposición judicial a lo largo de la mañana del día de hoy, acusados de un delito de lesiones, otro de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas.

