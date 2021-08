Sociedad Ampliar Breve historia de los casinos Escucha la noticia Los aficionados al juego suelen ser también algo supersticiosos, dotan a los números y sus combinaciones de ciertos poderes mágicos, y por eso quizá no quieran dejar pasar la oportunidad de probar suerte en cuanto sepan que en el año 2021 se cumplen 383 años de la apertura del primer casino del que se tiene constancia en el mundo. Ese número tiene algunas singularidades, como es capicúa, sí, pero si descomponemos el 8, tenemos 4+4, en medio del 3-3. También si sumamos todos los números nos da 12, que es 3x4, que resultan ser el 3 inicial y la mitad del 8; pero también si sumamos los dígitos del 12, nos da 3, que con él comienza y acaba el 383. En Yobingo.es puedes encontrar algunas curiosidades sobre la evolución de los casinos online, que en realidad son adaptación a los tiempos tecnológicos de los de toda la vida. Pero volvamos al principio, hablemos un poco de la historia del juego de apuestas, porque si algo es seguro, es que existe desde tiempos inmemoriales, ya que se tiene constancia en múltiples grabados de todo tipo originarios de Roma y Grecia, pero también de otras culturas, aunque ésos sean los que nos han llegado en mejor estado. ¿Y a qué jugaban nuestros antepasados? Mientras hoy tenemos la posibilidad de hacer pasatiempos on line, nuestros antepasados solían jugar principalmente a los dados, aunque no hay muchas referencias sobre el uso que les daban, si era un mero entretenimiento, si les otorgaban alguna cualidad divina, o si realmente los utilizaban como método para tomar decisiones tales como quién caza, o quien se lleva la mejor parte de lo cazado, o si había que iniciar una batalla o no era el momento. A esto le siguió el juego de cartas, que además surgió con distintas versiones en las diversas culturas, y luego fue mezclándose hasta lo que hoy conocemos, cuando una misma baraja permite juegos distintos e incluso las normas cambian de país en país. ¿Y los casinos? En realidad los casinos ha sido una evolución del juego normal que se realizaba en lugares donde se socializaba, como por ejemplo los salones del antiguo Oeste americano, o también las tabernas o tascas en la península Ibérica, porque en todos estos sitios se ha jugado siempre a cargas, dados, dominó… hasta que de una manera u otra han ido dando lugar a casinos. El paso de estos al mundo virtual de internet era solo cuestión de tiempo, de que se extendiera el uso de esta herramienta entre la ciudadanía, e igual que se utiliza para informarse o para entretenerse, el juego también tenía que llegar, y lo hizo. Eso ha conllevado también una regulación específica elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego y que tiene como objetivo principal dotar de la mayor transparencia y fiabilidad a esta actividad, tanto desde el punto de vista empresarial, como en la defensa de los intereses de las personas jugadoras, para que conozcan perfectamente sus derechos y así puedan divertirse con seguridad y garantía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)